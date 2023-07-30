Видео: Duster разочаровал экспертов поведением на «лосином тесте»Кроссовер не смог пройти испытание на эталонной скорости
Бюджетный кроссовер Duster разочаровал экспертов поведением на «лосином тесте». В руках журналистов испанского издания km77 оказался бюджетный кроссовер Dacia Duster последнего поколения, который эксперты проверили «лосиным тестом». В рамках заездов машина должна резко перестроиться — как при встрече с настоящим животным — в соседнюю полосу движения и вернуться в свою полосу. В принципе не всякий кроссовер может выполнить этот маневр на скорости 77 километров в час, а бюджетной модели сделать это и вовсе практически нереально.
Журналисты испытали кроссовер с 1,3-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 лошадиных сил в сочетании с роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением и полным приводом.
Обутый в 17-дюймовые шины Continental EcoContact 6 оказался чуть лучше, чем проверенный ранее Dacia Duster со 110-сильным 1,5-литровым турбодизелем и автоматической трансмиссией, но в обоих случаях продемонстрировать скорость 77 километров в час не удалось.
Бензиновый кроссовер смог проехать коридор из конусов, не сбив ни одного, лишь на скорости 71 километр в час. Общими для двух Dacia Duster проблемами стали радикальное вмешательство электронной системы стабилизации, а также валкость мягкой подвески, которая вынуждает ESP срабатывать рано и резко, чтобы не допустить переворота автомобиля из-за особенностей подвески и высокого центра тяжести.