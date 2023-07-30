Видео: Duster разочаровал экспертов поведением на «лосином тесте»

Кроссовер не смог пройти испытание на эталонной скорости

Бюджетный кроссовер Duster разочаровал экспертов поведением на «лосином тесте». В руках журналистов испанского издания km77 оказался бюджетный кроссовер Dacia Duster последнего поколения, который эксперты проверили «лосиным тестом». В рамках заездов машина должна резко перестроиться — как при встрече с настоящим животным — в соседнюю полосу движения и вернуться в свою полосу. В принципе не всякий кроссовер может выполнить этот маневр на скорости 77 километров в час, а бюджетной модели сделать это и вовсе практически нереально.