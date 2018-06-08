Они получили продвинутую систему очистки выхлопных газов

Пульс

Duster получил новые дизели

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8 июня 2018

На европейском рынке начались продажи кроссоверов Dacia Duster второго поколения c новыми дизелями семейства Blue dCi. Они отличаются продвинутой системой очистки выхлопных газов и рядом других доработок.

[Mitsubishi Pajero Sport против Renault Duster: бесчеловечное, но не бессмысленное противостояние](https://motor.ru/testdrives/dakarshadows.htm)

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Для модели предлагается два дизеля – мощностью 95 и 115 лошадиных сил. Они получили систему очистки выхлопных газов SCR (Selective Catalytic Reduction) с впрыском мочевины в каталитический нейтрализатор. Это позволяет серьезно снизить выбросы окислов азота.

Кроме того, новые моторы отличаются повышенным до 2000 бар давлением впрыска и новым водно-воздушным интеркулером. Мощность новых двигателей повысилась на пять лошадиных сил, а у младшего мотора крутящий момент вырос на 30 Нм (до 240 Нм при 1750 оборотов в минуту). Вдобавок, пересмотрены передаточные числа в коробке передач.

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Цены на базовый Duster Blue dCi 95 с передним приводом начинаются от 14 350 евро (около 1 050 000 рублей по текущему курсу).

Производство «Дастеров» второго поколения в России еще не налажено, и стартует не скоро. Машины первого поколения с дизелем у нас выпускаются только с полным приводом и стоят от 986 990 рублей.

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