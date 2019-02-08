На базе нового «Дастера» до конца года сделают утилитарный пикап

Как заявил в интервью сайту 0-100.ro генеральный директор подразделения коммерческих автомобилей Renault в Румынии Хаким Бутехра, новинка будет представлять собой утилитарную модель, не предназначенную для любителей активного отдыха, как, например, построенный на базе «Дастера» южноамериканский Renault Oroch. Премьера пикапа Duster состоится до конца 2019 года.