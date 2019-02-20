Марка Renault раскрыла обновленный «Дастер» для России

На «Дастеры» 2019 модельного года устанавливается новый руль, который в зависимости от комплектации может быть отделан кожей и оснащен кнопками управления круиз-контролем и ограничителем скорости. У руля более удобный хват, а для его изготовления используется улучшенные материалы. Также кроссоверы получили обивку сидений с серебристой прострочкой, а в топовой версии — эксклюзивную комбинированную отделку.
Вместе с обновлением «Дастера» поменялись названия его комплектаций. Теперь базовая Autentique будет переименована в Access, Expression — в Life, Privilege — в Drive, а самая богатая версия Luxe Privilege — в Drive Plus.
Среди других изменений: кнопка на центральной консоли для управления обогревом лобового стекла, датчик давления в шинах включен в пакет ESP. Начиная с версии Life, кроссовер будет комплектоваться подушками безопасности пассажира, черными боковыми стойками и бортовым компьютером. Для Drive предусмотрены новые 16-дюймовые диски Thema Gris.
В качестве опции для обновленного Renault Duster будет доступна «мультимедийка» MediaNav 4.0 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Стандартный аудиокомплекс Radio Connect получил два USB-порта и может работать с мобильным приложением R&Go, которое позволит найти автомобиль на парковке или вывести на экран смартфона расширенную панель приборов с данными о расходе топлива.
Цены на новинку пока не объявлены. Они будут известны позднее, ближе к старту продаж, который запланирован на конец этого месяца. По предварительной информации, стоимость кроссовера увеличится на 15 тысяч рублей. Цены на нынешний Renault Duster начинаются от 699 тысяч рублей.