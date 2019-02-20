Марка Renault раскрыла обновленный «Дастер» для России

В качестве опции для обновленного Renault Duster будет доступна «мультимедийка» MediaNav 4.0 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Стандартный аудиокомплекс Radio Connect получил два USB-порта и может работать с мобильным приложением R&Go, которое позволит найти автомобиль на парковке или вывести на экран смартфона расширенную панель приборов с данными о расходе топлива.

Цены на новинку пока не объявлены. Они будут известны позднее, ближе к старту продаж, который запланирован на конец этого месяца. По предварительной информации, стоимость кроссовера увеличится на 15 тысяч рублей. Цены на нынешний Renault Duster начинаются от 699 тысяч рублей.