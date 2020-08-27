Dacia Duster превратили в кабриолет в стиле роскошных яхт

Мастера AutoK9 и ранее занимались переделкой моделей Dacia. В их портфолио имеется двухдверное купе на базе Logan, а также белый «Логан»-кабриолет, который стараниями тюнеров обрел вторую жизнь после столкновения с трамваем.
Duster, попавший к мастерам, также был сильно поврежден. На восстановление автомобиля и превращение его в кабриолет было потрачено около 30 000 евро или 2,7 миллиона рублей по текущему курсу. Для сравнения, в России новый Renault Duster в «топовой» модификации стоит в два раза меньше.
Фото: AutoK9
В процессе переделки кроссовер лишился двух задних дверей, а за подголовниками второго ряда появилась защитная поперечина. Кроме этого, тюнеры подретушировали решетку радиатора, расширили колесные арки и установили более крупные черные диски.
Оформление салона подверглось полной ревизии: сиденья сменили заводскую обивку на натуральную белую кожу, а пол и крышку багажника отделали натуральным деревом. Центральную консоль заменили на новую, чтобы вместить экран-планшет в стиле Tesla.
Была ли доработана силовая установка Duster, неизвестно. В России кроссовер доступен с двумя бензиновыми моторами объемом 1,6 и 2,0 литра и мощностью (114 и 143 лошадиных силы) и 109-сильным дизелем 1.5.