Dacia Duster превратили в кабриолет в стиле роскошных яхт

Мастера AutoK9 и ранее занимались переделкой моделей Dacia. В их портфолио имеется двухдверное купе на базе Logan, а также белый «Логан»-кабриолет, который стараниями тюнеров обрел вторую жизнь после столкновения с трамваем.

Duster, попавший к мастерам, также был сильно поврежден. На восстановление автомобиля и превращение его в кабриолет было потрачено около 30 000 евро или 2,7 миллиона рублей по текущему курсу. Для сравнения, в России новый Renault Duster в «топовой» модификации стоит в два раза меньше.