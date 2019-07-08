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17:00

Renault обновила Duster первого поколения

Рестайлинговый внедорожник начали продавать в Индии

Индийское представительство Renault представило на местном рынке обновленный Duster первого поколения. Внедорожник получил косметические изменения внешности и «25 новых функций и технологических улучшений».
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Визуально отличить новинку можно по решетке радиатора с хромированным декором, переднему бамперу с защитной пластиной, фарам со светодиодными ходовыми огнями и слегка измененному капоту. В салоне «Дастера» появился новый руль и медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также функцией EcoGuide, которая анализирует поведение водителя и предлагает меры по уменьшению расхода топлива.

Все версии Renault Duster уже «в базе» оборудованы АБС, подушками безопасности водителя и пассажира, задними датчиками парковки. За доплату внедорожник можно укомплектовать электронной системой стабилизации, камерой заднего вида и системой помощи при старте на подъеме.

Гамма двигателей новинки состоит из бензиновых (106 сил и 142 Нм момента) и дизельных (85/110 сил и 200/245 Нм момента) мотором объемов 1,5 литра. Машинам с бензиновыми моторами положена пятиступенчатая «механика» или вариатор, дизельными — пяти- или шестиступенчатая «механика».

Цены на обновленный «Дастер» в Индии стартуют с 799 990 рупий или 743 тысяч рублей. Самая дорогая версия внедорожника — RXS Option 110 PS Diesel AWD — обойдется в 1 249 990 рупий (1 650 500 рублей). В России Renault Duster стоит от 714 тысяч до 1 137 990 рублей.

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