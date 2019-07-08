Renault обновила Duster первого поколения

Все версии Renault Duster уже «в базе» оборудованы АБС, подушками безопасности водителя и пассажира, задними датчиками парковки. За доплату внедорожник можно укомплектовать электронной системой стабилизации, камерой заднего вида и системой помощи при старте на подъеме.

Гамма двигателей новинки состоит из бензиновых (106 сил и 142 Нм момента) и дизельных (85/110 сил и 200/245 Нм момента) мотором объемов 1,5 литра. Машинам с бензиновыми моторами положена пятиступенчатая «механика» или вариатор, дизельными — пяти- или шестиступенчатая «механика».