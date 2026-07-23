Два этапа чемпионата России по ралли-кроссу пройдут на «Игора Драйв»

Известно, что соревнования пропустит Артур Егоров, а все остальные лидеры планируют принять участие в этапах на «Игора Драйв».

После первых двух этапов в чемпионате России в классе Д2Н на первой позиции идет Станислав Миникаев (42 очка), второе место у Андрея Пироженко (38 очков), третье — у Раиса Минниханова (36 очков).

В классе «Национальный» лидирует Артем Антонов (51 очко), которого преследуют Никита Ушаков (44 очка) и Раис Минниханов (38 очков).

В категории «Супер-1600» на первой позиции идет Станислав Миникаев (41 очко), всего один балл ему уступает Рифат Галлямов (40 очков) и два очка — Александр Колесниченко (39 очков).

Лидерство в классе «Суперавто» захватил Раис Минниханов (49 очков), следом за которым следуют Дмитрий Бадмаев (43 очка) и Евгений Животов (33 очка).