Новости
Опубликовано 23 июля 2026, 15:36
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Два этапа чемпионата России по ралли-кроссу пройдут на «Игора Драйв»

Чемпионат, Кубок и Первенство России по ралли-кроссу входят в свою решающую стадию. В конце июля — начале августа на автодроме «Игора Драйв» пройдут сразу два этапа, которые определят фаворитов сезона перед финалом сезона в Рязани. 24–25 июля пройдет третий этап, а за ним в формате «двойника» 31 июля–2 августа последует четвертый.
Два этапа чемпионата России по ралли-кроссу пройдут на «Игора Драйв»
© Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Известно, что соревнования пропустит Артур Егоров, а все остальные лидеры планируют принять участие в этапах на «Игора Драйв».

После первых двух этапов в чемпионате России в классе Д2Н на первой позиции идет Станислав Миникаев (42 очка), второе место у Андрея Пироженко (38 очков), третье — у Раиса Минниханова (36 очков).

В классе «Национальный» лидирует Артем Антонов (51 очко), которого преследуют Никита Ушаков (44 очка) и Раис Минниханов (38 очков).

В категории «Супер-1600» на первой позиции идет Станислав Миникаев (41 очко), всего один балл ему уступает Рифат Галлямов (40 очков) и два очка — Александр Колесниченко (39 очков).

Лидерство в классе «Суперавто» захватил Раис Минниханов (49 очков), следом за которым следуют Дмитрий Бадмаев (43 очка) и Евгений Животов (33 очка).

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© Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

В первенстве России в классе Д2-Юниор в сезоне лидирует Матвей Чернов (56 очков), которого преследуют Семен Черников (54 очка) и Андрей Васильев (44 очка).

В зачёте кросс-кар первым идет Александр Полянский (46 очков), второе место занимает Рустам Фатхутдинов (45 очков), третье — Эмиль Дияров (41 очко).

В командном зачёте — двоевластие: по 164 очка набрали Panzerbox и СТК «Тимерхан». На третьем месте коллектив «Гоночный» — 160 очков. Ещё три бала им уступают ГУС Айс Рейс.

Автор:Алексей Кованов
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  3. Два этапа чемпионата России по ралли-кроссу пройдут на «Игора Драйв»