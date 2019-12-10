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12:11

«Черный» Range Rover Velar выйдет ограниченным тиражом

В Великобритании продадут 500 машин в исполнении R-Dynamic Black

Алексей Носаченко
Компания Land Rover начала принимать в Великобритании заказы на специальную версию Range Rover Velar под названием R-Dynamic Black. Всего построят 500 таких кроссоверов. От обычных «Веларов» они будут отличаться декором и набором штатного оборудования.

Спецверсия кроссовера основана на самой популярной в Великобритании комплектации D180 R-Dynamic SE. Отличия сводятся к расширенному оснащению и антихром-декору экстерьера. R-Dynamic Black уже по умолчанию идут с тонировкой задних боковых стекол, панорамной крышей, 21-дюймовыми глянцевыми черными колесами и электронноуправляемыми амортизаторами. На выбор доступны два варианта окраски кузова: черный Santorini Black и серый Eiger Grey. Салон кроссоверов выполнен в темных тонах.

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Под капотом полноприводного Range Rover Velar R-Dynamic Black установлен двухлитровый дизель, выдающий 180 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». С места до ста такой «Велар» разгоняется за 8,9 секунды. Максимальная скорость — 209 километров в час

Цена кроссовера из «черной» серии составляет 56 995 фунтов стерлингов, что эквивалентно 4,8 миллиона рублей.

В России Range Rover Velar в комплектации D180 R-Dynamic SE стоит 5 036 000 рублей. Топовый вариант SV Autobiography Dynamic с компрессорным V8 5.0 (550 сил и 680 Нм) обойдется в 7 998 000 рублей.