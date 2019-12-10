«Черный» Range Rover Velar выйдет ограниченным тиражом

Спецверсия кроссовера основана на самой популярной в Великобритании комплектации D180 R-Dynamic SE. Отличия сводятся к расширенному оснащению и антихром-декору экстерьера. R-Dynamic Black уже по умолчанию идут с тонировкой задних боковых стекол, панорамной крышей, 21-дюймовыми глянцевыми черными колесами и электронноуправляемыми амортизаторами. На выбор доступны два варианта окраски кузова: черный Santorini Black и серый Eiger Grey. Салон кроссоверов выполнен в темных тонах.