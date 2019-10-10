Производитель пылесосов Dyson закрыл проект по созданию электрокара

В своем обращении Джеймс Дайсон отметил, что такое решение не является следствием «неудачных разработок или ошибок команды». Он добавил, что сотрудники компании смогли создать отличный электромобиль и не имеют никакого отношения к закрытию проекта.

Сейчас руководство занято созданием альтернативным рабочих мест для тех, кто был занят на проекте. Дайсон сказал, что если кто-то не захочет остаться в компании, ему окажут «достойную поддержку в соответствии с вкладом в проект».