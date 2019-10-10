Производитель пылесосов Dyson закрыл проект по созданию электрокара

В своем обращении Джеймс Дайсон отметил, что такое решение не является следствием «неудачных разработок или ошибок команды». Он добавил, что сотрудники компании смогли создать отличный электромобиль и не имеют никакого отношения к закрытию проекта.
Сейчас руководство занято созданием альтернативным рабочих мест для тех, кто был занят на проекте. Дайсон сказал, что если кто-то не захочет остаться в компании, ему окажут «достойную поддержку в соответствии с вкладом в проект».
«Мы продолжим развивать другие наши глобальные проекты в Малмсбери, Халлавингтоне, Сингапуре. Мы также сфокусируемся на разработке твердотельных аккумуляторных батарей и других фундаментальных направлений, таких как сенсорные технологии, системы видеонаблюдения, робототехника, компьютерное обучение, искусственный интеллект», — добавил руководитель.
О том, что Dyson занимается разработкой электрокара, стало известно в сентябре 2017 года. Тогда руководство объявило, что уже три года работает над созданием аккумуляторов и автомобиля на электротяге. В этом году были опубликованы первые патенты, с которыми компания раскрыла данные о динамике и эффективности автомобиля.
В совет правления автомобильного проекта входили люди, которые работали в Aston Martin и BMW. Ожидалось, что электрокар от Dyson будет конкурировать с премиальными автомобилями Jaguar Land Rover и Tesla. Производство собирались наладить в Сингапуре, а серийное производство запустить в 2020 году.