Во Франции ввели штраф 30 тысяч евро за тюнинг электробайков

При необходимости аналогичный денежный штраф может быть наложен на продавца тюнингового оборудования для перепрошивки электрического байка (е-bike), производителя, импортёра или дистрибьютора электробайков, если выяснится, что двухколёсный транспорт может разгоняться свыше указанного лимита в 25 километров в час. На усмотрение судьи продавцы велосипедов с динамикой скутера могут отправиться за решётку на срок до двух лет.

Французские власти решили законодательно запретить модернизацию электробайков из-за роста числа аварий с участием быстрых и бесшумных велосипедов. Владельцы таких транспортных средств пренебрегают шлемами, часто сбивают пешеходов и при этом сложноуловимы для дорожной полиции, так как е-bike не требует учёта, как скутер, а для управления электрическим велосипедом не требуются водительские права.