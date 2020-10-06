В России запатентовали дизайн обновлённого Mercedes-Benz E-Class

Обновлённый E-Class дебютировал в марте этого года, и он отличается от предшественника дизайном экстерьера и интерьера. В частности, модель обзавелась матричными светодиодными фарами и информационно-развлекательным комплексом MBUX с технологией дополненной реальности.
На старте продаж сообщалось, что в России наладят выпуск версий E 200 d, E 200 и E 200 4Matic, а также E 220 d 4Matic, которые предложат в фиксированных комплектациях Business, Premium, Sport, Sport Plus и Intelligent Drive – клиенты смогут выбрать только цвет кузова и отделку интерьера.
Фото: Роспатент
В то же время модификации E 300 e, E 450 и AMG-версии поставляются из Германии, и для них заявлен внушительный список опционального оборудования.
Обновленный Mercedes-Benz E-Class и его AMG-версия: подробности
Цены на седан E-Class в России начинаются от 3,8 миллиона рублей, универсал стоит от 4,8 миллиона рублей, купе – от 4,8 миллиона рублей, а кабриолет – почти 6 миллионов рублей.