В России запатентовали дизайн обновлённого Mercedes-Benz E-Class

Обновлённый E-Class дебютировал в марте этого года, и он отличается от предшественника дизайном экстерьера и интерьера. В частности, модель обзавелась матричными светодиодными фарами и информационно-развлекательным комплексом MBUX с технологией дополненной реальности.

На старте продаж сообщалось, что в России наладят выпуск версий E 200 d, E 200 и E 200 4Matic, а также E 220 d 4Matic, которые предложат в фиксированных комплектациях Business, Premium, Sport, Sport Plus и Intelligent Drive – клиенты смогут выбрать только цвет кузова и отделку интерьера.