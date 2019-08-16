Видео: как идеально проехать «Moscow Raceway» на Lada Vesta

Подмосковный автодром «Moscow Raceway», расположившийся почти в 100 километрах к западу от Москвы присоединился к мировой автоспортивной элите в 2012 году. Тогда состоялось официальное открытие автодрома, в рамках проведения этапа Мировой серии Рено. В церемонии открытия приняли участие чемпион мира Ален Прост и архитектор трассы Герман Тильке. Общая стоимость строительства автодрома составила 4,5 миллиарда рублей.
Участником шестого обзора стал финалист Nissan GT Academy — Алексей Сироткин. Кроме того, за советом мы обратились к российскому гонщику одной из ведущих команд в отечественном автоспорте — Ивану Лукашевичу.
«Трасса примечательна сочетанием быстрых поворотов первого и техничных связок второго сектора. Она не лишена трёхмерности, что тоже всегда добавляет эмоций от пилотирования. Глядя на конфигурацию трассы со стороны, может показаться, что повороты во втором секторе существуют по-отдельности друг от друга, однако, находясь на подъёме перед скоростным девятым левым, ты должен найти ритм и спрогнозировать свою траекторию вплоть до двенадцатого поворота».
«Нельзя не упомянуть 3-й поворот с двумя апексами. В современных кольцевых гонках почти не остаётся мест для творчества — везде известна идеальная линия и точки торможения. Подмосковная арена не такая. Тут существует несколько разных стилей прохождения, близкие по скорости, и однозначного решения не существует. Все зависит от автомобиля, баланса, состояния шин, да и, в конце концов, от того, что наиболее комфортно для пилота. Такая вариативность достигается за счёт большой протяженности и изменяющегося радиуса поворота. В основном я предпочитаю занести максимум скорости на входе и затормозить один раз, но я видел, и варианты замедления под сброс в первой части поворота, ухода на газ в середине и более позднего торможения ко второй части, что тоже было не медленно».
«Торможение к последнему повороту — наиболее очевидное и надёжное место, но в нем и проще всего обороняться. Куда более неожиданным может оказаться обгон на входе в двенадцатый поворот или в четырнадцатый, если вы едете вплотную к оппоненту, и он слишком раскрылся для хорошего выхода на прямую — можно подловить его на этой невнимательности. Из мест, где соблазн обогнать есть, но риск, на мой взгляд, не оправдан – Т1, Т3 и Т9».
«Трасса лояльна к автомобилю по всем параметрам. Асфальт не абразивен, поребрики не слишком высокие, прямые длинные, что даёт тормозам остужаться. Если не переусердствовать в Т3, разница износа шин левой и правой стороны не ощущается. У меня есть особые отношения с несколькими трассами, на которых я провел много времени. Из российских это Сочи Автодром и Moscow Raceway, за границей — Spa, Yas Marina, Paul Ricard. Там комфортно, потому что знаешь не только трассу, но и ее окружение, красивые места поблизости, вкусные рестораны».
«Симрейсинг доказал, что может являться стартовой площадкой в реальный автоспорт, так что всё упирается в предпочтения руководителей команд, спонсоров, производителей. Вход в симрейсинг недорогой, это надо использовать. Задача сообщества — привлечь их к виртуальным гонкам и показать возможности виртуального автоспорта. Поверьте, любой команде будет небезразлично, как выступает ее виртуальное подразделение — команды азартны. И вот когда она погрузится в процесс, тогда можно начать выстраивать диалог о будущем, развитии перспектив перехода в гонки на основе отборов и так далее».