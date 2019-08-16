Видео: как идеально проехать «Moscow Raceway» на Lada Vesta

«Нельзя не упомянуть 3-й поворот с двумя апексами. В современных кольцевых гонках почти не остаётся мест для творчества — везде известна идеальная линия и точки торможения. Подмосковная арена не такая. Тут существует несколько разных стилей прохождения, близкие по скорости, и однозначного решения не существует. Все зависит от автомобиля, баланса, состояния шин, да и, в конце концов, от того, что наиболее комфортно для пилота. Такая вариативность достигается за счёт большой протяженности и изменяющегося радиуса поворота. В основном я предпочитаю занести максимум скорости на входе и затормозить один раз, но я видел, и варианты замедления под сброс в первой части поворота, ухода на газ в середине и более позднего торможения ко второй части, что тоже было не медленно».