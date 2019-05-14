Кто из виртуальных пилотов «Лады» был быстрейшим на «Хунгароринге»?

«Выглядело все просто, но на деле было совсем не так. На отборы потратил всего полчаса, RaceRoom до этого запускал всего несколько раз, да и на переднем приводе я в симуляторах езжу первый раз. В практике я был только во втором десятке и совсем не ожидал взять поул — но что-то «переключилось» в голове и я поехал. В гонке немного повезло, что сзади завязалась борьба, и это позволило мне оторваться. К следующему этапу надеюсь, у меня будет больше времени на отбор, чтобы оказаться в первом дивизионе», — рассказал после финиша Денис.

Стоит отметить, что в этой гонке принимал участие и действующий пилот команды LADA Sport Rosneft Владимир Шешенин, который в итоге увидел клетчатый флаг лишь одиннадцатым с отставанием от лидера почти в 20 секунд.

Первый дивизион

Борьба за поул получилась напряженной: лучший результат показал Кирилл Антонов — 1:51:902, две сотые ему проиграл пилот из Ижевска Эльмар Курбанов. Третьим с отставанием в 0,206 сек. стал Антон Марьянский. В таком же порядке они и добрались до финиша в гонке: на старте Курбанов пропустил Марьянского, но в итоге смог провести обгон и вернуть себе вторую позицию.