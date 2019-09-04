Провалы и прорывы виртуальных гонщиков на Moscow Raceway

«Гонки на трассе Moscow Raceway для меня всегда были непредсказуемыми, но при этом удачными. Квалификация прошла успешно — несмотря на высокую плотность результатов, мне удалось занять второй ряд стартовой решетки. Но старт откровенно не удался, и на первом круге я откатился назад. Собравшись с мыслями и духом, я по сантиметру отгрызал место у соперников, и постепенно мне удалось прорваться на третью позицию. Небольшая ошибка Саши Круга позволила выйти на первую позицию, ну а дальше оставалось просто её защитить. И жаль, что Михаил Лапаник не смог увидеть клетчатый флаг, хотя и взял поул в квалификации», — поделился впечатлениями о своей гонке ее победитель Андрей Гриценко.

Первый дивизион

Выиграл квалификацию в первом дивизионе LADA e-Championship кибер-спортсмен из Москвы Егор Огородников (1.41:784). Это уже второй поул за время его выступлений в чемпионате. Один из главных претендентов на титул Кирилл Антонов занял второе место, уступив лучшему времени всего 0,018 секунды. Замкнул топ-3 Александр Ежов, отставший менее чем на одну десятую (1.41:876). А вот лидер общего зачета чемпионата Эльмар Курбанов показал лишь пятый результат (1.41:996).