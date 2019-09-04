Провалы и прорывы виртуальных гонщиков на Moscow Raceway

В общей сложности состоялось три гоночных заезда в двух дивизионах. Первый дивизион — это самые быстрые сим-рейсеры, которые по итогам отборочных заездов прошли в топ-25. Во втором дивизионе соревнуются те, кто занял в отборочных заездах места с 26 по 50 — но именно они стартуют в первой гонке уик-энда. Зато участники первого дивизиона по ходу уик-энда принимают участие сразу в двух гонках. Все гонщики выступали на одинаковых виртуальных седанах Lada Vesta TCR.
Второй дивизион
Как всегда, первыми на трассу выехали представители Дивизиона 2. В квалификации второго дивизиона победу одержал Михаил Лапаник: всего за минуту до до закрытия сессии он показал время 1.42:748. Но занявший второе место Александр Крук уступил Лапанику лишь 0,071 секунды! А вот один из лидеров второго дивизиона Игорь Сербаев в квалификации показал только третий результат.
Увы, для обладателя поула Михаила Лапаника старт гонки обернулся полным провалом: уже в первых поворотах он потерял сразу две позиции, а в конце первого круга допустил еще ошибку и откатился на седьмую позицию. Между тем, возглавивший заезд Александр Крук благодаря оживлённой борьбе за второе место между Андреем Гриценко и Игорем Сербаевым смог уже к третьему кругу оторваться от своих преследователей на две секунды.
Гонка запомнилась массовой аварией на пятом круге, которую спровоцировал Михаил Лапаник, чересчур жестко оборонявший свою позицию на трассе. В завале пострадали машины без малого десятка кибер-спортсменов, боровшихся за пределами первой десятки.
Спокойное течение гонки во главе пелотона было нарушено ошибкой Александра Крука на шестом круге. Ей моментально воспользовался Андрей Гриценко: возглавив пелотон, он не упустил лидерство до самого финиша. Для него эта победа стала первой в сезоне. Лучшее время круга в гонке осталось за обладателем поул-позиции Михаилом Лапаником (1.43:090).
«Гонки на трассе Moscow Raceway для меня всегда были непредсказуемыми, но при этом удачными. Квалификация прошла успешно — несмотря на высокую плотность результатов, мне удалось занять второй ряд стартовой решетки. Но старт откровенно не удался, и на первом круге я откатился назад. Собравшись с мыслями и духом, я по сантиметру отгрызал место у соперников, и постепенно мне удалось прорваться на третью позицию. Небольшая ошибка Саши Круга позволила выйти на первую позицию, ну а дальше оставалось просто её защитить. И жаль, что Михаил Лапаник не смог увидеть клетчатый флаг, хотя и взял поул в квалификации», — поделился впечатлениями о своей гонке ее победитель Андрей Гриценко.
Первый дивизион
Выиграл квалификацию в первом дивизионе LADA e-Championship кибер-спортсмен из Москвы Егор Огородников (1.41:784). Это уже второй поул за время его выступлений в чемпионате. Один из главных претендентов на титул Кирилл Антонов занял второе место, уступив лучшему времени всего 0,018 секунды. Замкнул топ-3 Александр Ежов, отставший менее чем на одну десятую (1.41:876). А вот лидер общего зачета чемпионата Эльмар Курбанов показал лишь пятый результат (1.41:996).
На старте гонки Огородников удержал лидерство, оставив все «разборки» остались у себя за спиной: там разворачивалась борьба между Антоновым, Ежовым, Курбановым и Мукониным.
Но к середине дистанции на машине Огородникова шины потеряли былую эффективность, и в связке 10 и 11 поворотов Егор допустил небольшой заносу. Чем моментально воспользовался Антонов, опередив его и возглавив пелотон. Вплоть до финиша Огородников прессинговал лидера, но Антонов не дрогнул и одержал четвёртую в сезоне победу. Следом финишировали Егор Огородников и Александр Ежов.
Отметить высочайший темп Кирилла Антонова в гонке: он не только первым получил отмашку клетчатым флагом, но и записал в свой актив быстрейшее время круга (1.41:897), что немногим медленнее, чем время квалификационное время лидера.
«Интенсивность гонки была очень высокой, было много борьбы — не было момента, когда можно было бы расслабиться. Во время квалификации собрать хороший круг не удалось, но я не брал это во внимание и просто продолжал шел к высокому результату в гонке, чтобы собрать максимум очков в зачет чемпионата. Последний этап будет проходить на трассе Сепанг, где у меня совсем нет гоночного опыта. Посмотрим, насколько быстро я смогу вкатиться в незнакомую трассу», — отметил в коротком интервью сразу после гонки Кирилл Антонов.
В соответствии с правилами старт второй гонки даётся с так называемой «реверсивной решетки» — гонщики, финишировавшие в топ-10 по итогам первого заезда, стартуют в обратном порядке. Таким образом, поул достался представителю Ялты Сергею Мельничуку. И он сполна реализовал преимущество стартовой позиции, не оставив ни единого шанса своим преследователям. На стартовой прямой Сергей на своей Весте сумел оторваться от соперников и избежал атаки в первом повороте.
Лидерство Мельничук сохранил до самого финиша, заработав важные очки, позволяющие ему претендовать на попадание в топ-3 по итогам сезона. Компанию на подиуме Сергею составили Денис Полуянов и Егор Огородников, который сумел прорваться с девятой позиции на старте на третье. Триумфатор первой гонки Кирилл Антонов оказался в шаге от призового подиума: как и Егор, он атаковал на протяжении всей дистанции и отыграл шесть позиций. Лучшее время прохождения круга в гонке остается за Егором Огородниковым (1.42:055).
Среди неудачников заезда оказались два очень ярких пилота: Василий Ануфриев выбыл из борьбы на третьем круге в столкновении с Григорием Ивановым (поломка рулевого механизма), а Денис Грабовский сошел с трассы в середине заезда из-за неисправности автомобиля.
Следующий, заключительный 7 этап чемпионата пройдет в Малайзии на международном автодроме Сепанг. Отборочные заезды в time-attack пройдут с 07 по 15 сентября, а за финальными гонками сможете наблюдать 20 сентября в прямой трансляции.
Подробности о чемпионате на http://game.raceroom.com/competitions/