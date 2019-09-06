Посмотрите, как идеально проехать «Сепанг» на Lada Vesta

В середине 90-х годов премьер-министр Малайзии доктор Махатхир Мохамад сделал политическое заявление о грандиозных реформах, которые должны были к 2020 году вывести страну в число мировых лидеров. Частью этого плана было строительство гоночной трассы — и не простой, а для Гран-при Формулы 1.
Открывшийся 9 марта 1999 года Международный автодром Сепанг стал первым из числа так называемых «тилькедромов» — гоночных трасс, построенных по проекту «придворного» архитектора Формулы-1 Германа Тильке. Даже сейчас он считается одним из самых технически оснащённых автодромов в мире, а уж двадцать лет назад он находился на острие прогресса — по качеству и совершенству системы хронометража, по уровню телевизионного оборудования.
Конфигурация Сепанга включает пятнадцать поворотов. На трассе два очень длинных скоростных участка, один из которых — это главная прямая старт/финиш, позволяющая развивать скорость свыше 300 километров в час. Минимальная ширина полотна трассы составляет 16 метров, а максимальная — 22 метра. Такое сочетание создает множество возможностей для обгонов.
Отдельная трудность для выступающих здесь команд — это тяжелые климатические условия. Высокие температуры и повышенная влажность сильно сказываются на работе двигателя. Нередко моторы перегреваются из-за недостаточного обдува.
Приведём слова экс-пилота Формулы-1, чемпиона мира 2009 года Дженсона Баттона: «На трассе есть фантастические широкие повороты, и если болид работает должным образом, то можно получить большое удовольствие от пилотирования. Это один из самых сложных автодромов в календаре, потому что он сочетает повороты разной конфигурации, спуски и подъемы, несколько слепых апексов и немалый перепад высот».
Первый Гран-при Малайзии прошел 17 октября 1999 года, в календаре чемпионата это был предпоследний этап сезона. Главным событием было возвращение за руль Михаэля Шумахера после перелома ноги, полученного им в аварии в Сильверстоуне. Возвращение должно было быть громким: Красный барон уверенно лидировал по ходу гонки. Но незадолго до финиша он пропустил вперед своего напарника по команде Ferrari Эдди Ирвайна, сражавшегося за титул Чемпиона мира. Чемпионом Ирвайн так и не стал — титул взял Мика Хаккинен. Зато 2000-й год принес Шуми не только победу на Гран-при Малайзии, но и чемпиоанский титул, и Кубок конструкторов для Ferrari.
Несмотря на любовь зрителей и пилотов к Сепангу, Гран-При 2017 года стало последней гонкой Формулы-1 в Малайзии. Решение было принято владельцем автодрома совместно с FIA: причиной называли снижение зрительского интереса к Формуле-1, низкую посещаемость Гран-при и, как результат, большие финансовые потери.
Впрочем, на сегодняшний день трасса принимает несколько престижных гоночных серий: MotoGP, которая последние годы бьет все показатели популярности, японские серии Super GT и Super Formula, серия Blancpain GT, а с этого года — ещё и кузовной кубок мира, WTCR.
Участником нашего седьмого по счёту обзора стал пилот команды Meritus GP в азиатской молодёжной серии F4 SEA и единственная девушка из СНГ, участвовавшая в отборах к WSeries 2019, симрейсер — Любовь Озерцковская.
Кроме того, за советом мы обратились к российскому гонщику ведущей отечественной команды LADA Sport ROSNEFT Михаилу Грачеву, дважды выступавшему на Сепанге в 2015 и 2016 году в рамках международной кузовной серии TCR.
«Одна из лучших трасс, на которых мне доводилось выступать. Сочетает в себе скоростные связки поворотов, медленные шпильки и длинные прямые участки. Трасса очень интересная и подходит одинаково любым типам автомобилей — во многом благодаря упомянутым особенностям. Даже MotoGP на ней чувствует себя прекрасно. Важно попасть в настройки, чтобы найти правильный баланс между скоростью на прямой и стабильностью в скоростных связках и медленных поворотах», — рассказал Михаил.
«В Малайзии очень жарко, трасса расположена недалеко от экватора, шины страдают очень сильно, ведь даже в ночное время температура воздуха почти всегда выше 30-и градусов, а на солнце днем асфальт легко прогревается до 60 градусов. Асфальт очень хороший, настоящий «гоночный», поэтому с шинами он обращается очень агрессивно», — поделился Грачёв особенностями гонок на Сепанге.
Вот ключевые места для борьбы на малазийской трассе: «Трасса очень широкая и почти везде есть альтернативные траектории, а это значит, что обогнать можно практически в любом месте. Основные места – это торможения после длинных прямых (последний и первый поворот), но также внутри связок второго и третьего сектора есть интересные места. Очень интересная связка 5 и 6 поворотов, там важно правильно выбрать скорость и траекторию на входе в 5-й, чтобы выйти из 6 максимально быстро. Одним из самых сложных мест, на мой взгляд, является торможение перед 10 поворотом, потому что нужно тормозить по дуге и апекс поворота скрыт, а за ним следует важная связка 12-13-14, которая выводит на длинную прямую».
«Lada Vesta TCR очень стабильна в скоростных поворотах, так же неплохо тормозит и поворачивает в шпильках. Пожалуй, длинные прямые могут быть проблемой, но в целом на этом круге машина должна быть быстрой», — спрогнозировал гонщик поведение машины на автодроме Сепанг.