Посмотрите, как идеально проехать «Сепанг» на Lada Vesta

Конфигурация Сепанга включает пятнадцать поворотов. На трассе два очень длинных скоростных участка, один из которых — это главная прямая старт/финиш, позволяющая развивать скорость свыше 300 километров в час. Минимальная ширина полотна трассы составляет 16 метров, а максимальная — 22 метра. Такое сочетание создает множество возможностей для обгонов.

Отдельная трудность для выступающих здесь команд — это тяжелые климатические условия. Высокие температуры и повышенная влажность сильно сказываются на работе двигателя. Нередко моторы перегреваются из-за недостаточного обдува.

Приведём слова экс-пилота Формулы-1, чемпиона мира 2009 года Дженсона Баттона: «На трассе есть фантастические широкие повороты, и если болид работает должным образом, то можно получить большое удовольствие от пилотирования. Это один из самых сложных автодромов в календаре, потому что он сочетает повороты разной конфигурации, спуски и подъемы, несколько слепых апексов и немалый перепад высот».