Реальные драмы в виртуальных гонках на «Словакия ринге»

«Победа далась мне довольно легко, хотя для этого и потребовалась толика везения. Важной для меня стала сама квалификация, где мне нужно было собрать хотя бы один идеальный круг, чтобы стартовать с первого или второго места. Ведь это самое сложное — в рамках одного круга чпройти все повороты чисто. Я стартовал со второго места, и планировал пройти лидера по внутренней стороне первого поворота. Увидеть прямо перед собой в первом повороте Михаила Симонова я совершенно не ожидал. Дальнейшая гонка для меня почти целиком прошла в преследовании Михаила. Ситуацию я контролировал, но приблизиться на дистанцию атаки не удавалось. Но ещё больше я не ожидал увидеть, как его машина за круг до финиша замедлится и пропустит меня на первое место. Михаил ошибся с количеством топлива на гонку, и ему не хватило до конца. Возможно, именно в малом количестве топлива был секрет его скорости. Воистину, лучше залить чуть больше, чем подвергать результат такому риску. Можно просто не добиться ничего. Первое место — та цель, к которой я шёл в течение нескольких дней», — рассказал после финиша Алексей.

Первый дивизион

Григорий Иванов стал быстрейшим во второй квалификации на этапе в Словакии Ринг. В самом начале заездов гонщик из Ижевска показал время 2:08:485, которое не смог побить ни он сам, ни его соперники. Второе время показал молодой гонщик из Твери Кирилл Антонов, отстав на 0,057 секунды, замкнул тройку быстрейших со временем 2:08:548 лидер общего зачета чемпионата Эльмар Курбанов.

В топ-25 пробился Егор Санин — участник кольцевой серии РСКГ и призер этапов Чемпионата Европы по ралли-кроссу. По итогам квалификационной сессии он установил время 2:09:269, что позволило ему занять шестнадцатую позицию на стартовой решетке.