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9:46

Реальные драмы в виртуальных гонках на «Словакия ринге»

Рассказываем об итогах второго этапа чемпионата LADA e-Championship

Нехватка топлива у лидера гонки второго дивизиона, вырванное первое место Антонова за круг до финиша и уверенная победа Егора Огородникова во второй гонке первого дивизиона

Только что завершился второй этап чемпионата LADA e-Championship 2019 — и эти гонки подарили участникам и болельщикам массу эмоций. Сражение двух лидеров во втором дивизионе закончилось для одного — неожиданно свалившейся на него победой, для другого — внезапным разочарованием.

Второй дивизион

Первыми на свою квалификационную сессию на трассе Словакия Ринг выехали гонщики второго дивизиона — те, кто по итогам отборочных заездов расположились с 26 по 50 место. Борьба за поул была настолько плотной, что пилоты, занявшие первые четыре места на стартовой решетке, были в одной десятой секунде. Обладателем поул-позиции стал гонщик из Липецка — Александр Ежов, поставивший абсолютно лучшее время круга (2:09:277).

Нужно отметить, что среди участников, пробившихся в финальную стадию соревнований, были настоящие спортсмены, выступающие в Российской серии кольцевых гонок. Михаил Симонов, обычно участвующий в классе «Национальный», занял седьмую строчку с временем 2:09:552, а Владимир Шешенин — вице-чемпион РСКГ в классе «Туринг» — стал двенадцатым со временем 2:09:781.

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На старте гонки Михаил Симонов блестяще среагировал на погасшие огни светофора и сумел опередить соперников в первом повороте. Он уверенно возглавлял пелотон на протяжении почти всей гонки — победа была почти в кармане, но внезапно сошёл всего за круг до финиша из-за нехватки топлива. Это позволило подняться на первое место пилоту из Санкт-Петербурга Алексею Карпову. Он стал победителем гонки второго этапа чемпионата LADA e-Championship на трассе Словакия Ринг во втором дивизионе.

«Победа далась мне довольно легко, хотя для этого и потребовалась толика везения. Важной для меня стала сама квалификация, где мне нужно было собрать хотя бы один идеальный круг, чтобы стартовать с первого или второго места. Ведь это самое сложное — в рамках одного круга чпройти все повороты чисто. Я стартовал со второго места, и планировал пройти лидера по внутренней стороне первого поворота. Увидеть прямо перед собой в первом повороте Михаила Симонова я совершенно не ожидал. Дальнейшая гонка для меня почти целиком прошла в преследовании Михаила. Ситуацию я контролировал, но приблизиться на дистанцию атаки не удавалось. Но ещё больше я не ожидал увидеть, как его машина за круг до финиша замедлится и пропустит меня на первое место. Михаил ошибся с количеством топлива на гонку, и ему не хватило до конца. Возможно, именно в малом количестве топлива был секрет его скорости. Воистину, лучше залить чуть больше, чем подвергать результат такому риску. Можно просто не добиться ничего. Первое место — та цель, к которой я шёл в течение нескольких дней», — рассказал после финиша Алексей.

Первый дивизион

Григорий Иванов стал быстрейшим во второй квалификации на этапе в Словакии Ринг. В самом начале заездов гонщик из Ижевска показал время 2:08:485, которое не смог побить ни он сам, ни его соперники. Второе время показал молодой гонщик из Твери Кирилл Антонов, отстав на 0,057 секунды, замкнул тройку быстрейших со временем 2:08:548 лидер общего зачета чемпионата Эльмар Курбанов.

В топ-25 пробился Егор Санин — участник кольцевой серии РСКГ и призер этапов Чемпионата Европы по ралли-кроссу. По итогам квалификационной сессии он установил время 2:09:269, что позволило ему занять шестнадцатую позицию на стартовой решетке.

Уже на старте гонки обладатель поула Григорий Иванов потерял сразу две позиции, пропустив вперед и Антонова, и Курбанова. В середине гонки Кирилл Антонов допустил маленькую ошибку, которой моментально воспользовался Эльмар Курбанов в борьбе за лидерство. Буквально на том же отрезке трассы Павел Муконин опередил по внешнему радиусу Григория Иванова, отвоевав третью позицию.

Развязка гонки была эффектной и драматической одновременно: на последнем круге Курбанов смог поравняться в повороте с Антоновым, и возвратил себе первую позицию. «Блестящий маневр» — так охарактеризовал этот обгон Михаил Грачев, наш многократный победитель этапов международной серии TCR International Series.

В итоге заслуженная победа досталась Кириллу Антонову, Эльмар Курбанов второй, а третьим с отставанием в семь десятых секунды стал Павел Муконин.

Во второй гонке с реверсивным стартом с первой позиции уверенно стартовал Антон Марьянский. Он не только отлично смог среагировать на погасшие огни светофора, но и создал небольшой отрыв к концу первого круга. Тем самым он смог не подпустить на дистанцию атаки своих соперников.

В середине первого круга Кирилл Антонов и Павел Муконин, боровшиеся за победу в первом заезде, из-за массового завала откатились в хвост пелотона. На пятнадцатой минуте гонки в связке последних поворотов перед стартовой прямой Антона Марьянского в борьбе за лидерство опережает Александр Носир. Но вскоре получает небольшой удар от Огородникова, и его машина оказывается на гравии: минус девять позиций!

После этого эпизода вперед вырвался Егор Огородников: поддерживая очень высокий темп, он удержал первое место — тем самым взяв первое «золото» в этом сезоне. Главным преследователем лидера стал Антон Марьянский, финишировав вторым. Григорий Иванов — еще один пилот, задававший темп в первом заезде — замкнул тройку лидеров с отставанием в 2,2 секунды. Что касается победителя первого заезда Кирилла Антонова, то клетчатый флаг он увидел на девятой позиции, отстав от лидера на 12,2 секунды.

Сразу после гонки Кирилл Антонов в комментарии отметил: «Победа в первой гонке далась спокойно, я полностью контролировал ситуацию. Прессинг со стороны Эльмара я ожидал, и рассчитывал время для контр-атаки перед финишем. Я доволен первой гонкой, получилось показать красивую и чистую борьбу. Вторая гонка сложилась не очень хорошо. Не повезло очутиться не в том месте, не в то время. Собраться и догнать соперников мне удалось, но я не доволен тем, что не смог быстро прорваться сквозь пелотон и вырваться в топ. На следующих этапах постараюсь аккуратнее стартовать в заезде с реверсивной решёткой, чтобы не попасть в завал».

«Не сказал бы, что было очень тяжело. Скорее, просто стечение обстоятельств: победу я оформил в первую очередь благодаря реверсу. Впереди соперники были не такие сильные, я их обогнал в начале гонки, дальше оставалось довести дело до конца. В целом я очень доволен. Если честно, не рассчитывал даже на топ-5 в обеих гонках, потому что пришлось ехать почти без подготовки. Пока что первые гонки показывают, что стабильность в этом чемпионате намного важнее скорости», — прокомментировал победитель второго заезда в первом дивизионе Егор Огородников.

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