Peugeot представила ретропрототип e-Legend

Peugeot e-Legend оснащен голосовым помощников от компании SoundHound. Он понимает 17 языков, способен переключать музыку, открывать двери машины и выбирать режимы движения. Виртуальный ассистент разговаривает голосом Жиля Видаля и через два года появится на серийных моделях Peugeot. Разработанная специально для концепт-кара аудиосистема Focal может разделять звуковые дорожки и направлять звук на конкретного пассажира.

О запуске прототипа в серию речь пока не идет. Хотя некоторые технологии в ближайшие несколько лет появится на серийных машинах.