16:43

«Лосиный тест» выявил недостаток электрического Kia Soul

Электромобиль продемонтрировал недостаточную поворачиваемость

Лосиный тест Kia e-Soul © km77.com
Лиза Будрина
Испанское издание km77.com в очередной раз провело «лосиный тест» – для испытаний выбрали электрическую версию Kia Soul, которая продаётся в Европе под названием e-Soul. В ходе теста был выявлен недостаток электрокара: раз за разом он демонстрировал недостаточную поворачиваемость.

«Лосиный тест» проводится для того, чтобы проверить устойчивость автомобилей во время резких манёвров, а именно при объезде внезапно возникшего на дороге препятствия. Km77.com использует для этого трек с выставленными конусами, между которыми машина должна проехать на разных скоростях. Хорошим результатом считается, если автомобиль не задевает конусы на скорости 77 километров в час.

Электрический e-Soul оказался достаточно маневренным, однако обнаружился и недостаток: независимо от скорости он раз за разом демонстрировал недостаточную поворачиваемость, из-за чего сбивал конусы. С испытанием удалось справиться только на скорости 68 километров в час. В числе достоинств автомобиля журналисты отметили хорошую работу системы стабилизации.

Источник: km77.com

Для испытаний выбрали Kia e-Soul 2019 года выпуска c 204-сильной электрической установкой. На одном заряде такой электромобиль проезжает 340 километров в час. В России Soul продаётся только с бензиновыми моторами объёмом 1,6 и 2,0 литра, а электрическая версия не представлена.

Недавно «лосиный тест» провалил пикап Mitsubishi L200 он не справился с резким перестроением на скорости 70 километров в час, в а ходе одного из заездов начал «прыгать», хотя все четыре колеса остались на асфальте. С проблемами столкнулся и Volkswagen Golf восьмого поколения, который показал избыточную поворачиваемость, вилял кормой и сбивал конусы на скорости 69 километров в час. Несмотря на это, он справился лучше, чем Mercedes-Benz CLA 2019 года тот задевал конусы уже на скорости 66 километров в час.