«Лосиный тест» выявил недостаток электрического Kia Soul

«Лосиный тест» проводится для того, чтобы проверить устойчивость автомобилей во время резких манёвров, а именно при объезде внезапно возникшего на дороге препятствия. Km77.com использует для этого трек с выставленными конусами, между которыми машина должна проехать на разных скоростях. Хорошим результатом считается, если автомобиль не задевает конусы на скорости 77 километров в час.
Электрический e-Soul оказался достаточно маневренным, однако обнаружился и недостаток: независимо от скорости он раз за разом демонстрировал недостаточную поворачиваемость, из-за чего сбивал конусы. С испытанием удалось справиться только на скорости 68 километров в час. В числе достоинств автомобиля журналисты отметили хорошую работу системы стабилизации.
Источник: km77.com
Для испытаний выбрали Kia e-Soul 2019 года выпуска c 204-сильной электрической установкой. На одном заряде такой электромобиль проезжает 340 километров в час. В России Soul продаётся только с бензиновыми моторами объёмом 1,6 и 2,0 литра, а электрическая версия не представлена.
Недавно «лосиный тест» провалил пикап Mitsubishi L200 – он не справился с резким перестроением на скорости 70 километров в час, в а ходе одного из заездов начал «прыгать», хотя все четыре колеса остались на асфальте. С проблемами столкнулся и Volkswagen Golf восьмого поколения, который показал избыточную поворачиваемость, вилял кормой и сбивал конусы на скорости 69 километров в час. Несмотря на это, он справился лучше, чем Mercedes-Benz CLA 2019 года – тот задевал конусы уже на скорости 66 километров в час.