«Лосиный тест» выявил недостаток электрического Kia Soul

«Лосиный тест» проводится для того, чтобы проверить устойчивость автомобилей во время резких манёвров, а именно при объезде внезапно возникшего на дороге препятствия. Km77.com использует для этого трек с выставленными конусами, между которыми машина должна проехать на разных скоростях. Хорошим результатом считается, если автомобиль не задевает конусы на скорости 77 километров в час.

Электрический e-Soul оказался достаточно маневренным, однако обнаружился и недостаток: независимо от скорости он раз за разом демонстрировал недостаточную поворачиваемость, из-за чего сбивал конусы. С испытанием удалось справиться только на скорости 68 километров в час. В числе достоинств автомобиля журналисты отметили хорошую работу системы стабилизации.