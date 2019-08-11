Американцы воскресят уникальный Jaguar E-Type

Проект под названием Low-Drag Coupe предполагал создание более быстрой и мощной версии Jaguar E-Type. Шасси спорткара решили оставить нетронутым, зато кузов сделали с нуля — он выглядел почти как стандартный, однако был существенно легче благодаря использованию алюминия. Ветровое стекло получило более сильный наклон для улучшения аэродинамики, а остальные стёкла сделали из тонкого плексигласа.
Стандартный 3,8-литровый рядный шестицилиндровый мотор доработали, повысив мощность, а из салона убрали всё лишнее, вплоть до декоративных обшивок, оставив только необходимые органы управления. Первый экземпляр Jaguar E-Type Low Drag Coupe был готов летом 1962 года, но испытания на гоночных трассах выявили серьёзные проблемы с устойчивостью на высоких скоростях, из-за чего проект не получил развития и купе осталось в единственном экземпляре.
Автомобиль простоял на задворках завода до середины 1963 года, а затем был продан. Переходя из рук в руки, он дожил до наших дней, но в состоянии, далёком от идеального. Теперь за него взялись в ателье Diez Concepts, возродив уникальный Jaguar в качестве рестомода: купе получит новый двигатель и роскошный интерьер. Восстановленное E-Type Low Drag Coupe будет показано публике на автомобильной неделе в калифорнийском Монтерее.