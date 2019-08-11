Американцы воскресят уникальный Jaguar E-Type

Автомобиль простоял на задворках завода до середины 1963 года, а затем был продан. Переходя из рук в руки, он дожил до наших дней, но в состоянии, далёком от идеального. Теперь за него взялись в ателье Diez Concepts, возродив уникальный Jaguar в качестве рестомода: купе получит новый двигатель и роскошный интерьер. Восстановленное E-Type Low Drag Coupe будет показано публике на автомобильной неделе в калифорнийском Монтерее.