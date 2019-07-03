На аукцион выставили уникальную BMW E28 с правым рулем

Автомобиль использовали в качестве пресс-машины, поэтому с завода он был окрашен в уникальный черно-синий металлик. Предыдущий владелец работал в диагностическом центре BMW, поэтому к внешнему виду своего автомобиля подошел с особым вниманием и почти сразу после покупки его полностью разобрали и заново покрасили в родной цвет. Также он хотел сделать свою E28 максимально приближенной к заводскому состоянию, поэтому капот, передние крылья, передний и задний бампера, лобовой и заднее стекла, две двери, все внешние накладки, шильдики и многое другое заменил на новые оригинальные запчасти.