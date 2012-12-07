Компания Hyundai обновила седан Grandeur

Компания Hyundai представила обновленный седан Grandeur, новое поколение которого появилось в Южной Корее в 2011 году. Изменения модели затронули только ее экстерьер и интерьер. Пока рестайлинговую версию будут продавать только в Южной Корее. Об этом сообщает издание Carscoop.

У модели появилась новая решетка радиатора, дополнительные цвета окраски кузова и новые варианты колесных дисков. Внутренние новшества коснулись отделки, клавиш управления мультимедийной системой и дисплея на приборной панели. Седан также получил дополнительные опции, например, камеру заднего вида.

Будет ли обновленная модель продаваться за пределами Южной Кореи — не сообщается.

Продажи Grandeur нового поколения на российском рынке начались в мае нынешнего года. Седан доступен в трех комплектациях с единственным 250-сильным бензиновым мотором 3.0 V6 и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобили в базовом оснащении стоят 1 миллион 569 тысяч рублей.

Стандартная комплектация Grandeur включает в себя систему стабилизации, круиз-контроль, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, кожаную отделку салона, подогрев сидений первого и второго рядов, 17-дюймовые легкосплавные диски и мультимедийную систему с навигацией.

Комплектации и цены Hyundai Grandeur в России