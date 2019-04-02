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16:10

Jeep приготовил яркие пикапы для ежегодного пасхального сафари

Внедорожники построят на базе модели Gladiator

Марка Jeep и заводское ателье Mopar подготовили для ежегодного пасхального сафари (Easter Jeep Safari) два новых концепта. Судя по тизерным изображениям, внедорожники построены на пикапа Gladiator.

Подробной информации о концептах производитель не сообщает. Известно лишь, что вживую внедорожники можно будет увидеть на фестивале Easter Jeep Safari, который пройдет в американском городе Моаб с 13 по 21 апреля.

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В прошлом году для 52-го ежегодного пасхального сафари Jeep и Mopar представили семь концептуальных внедорожников. Пять концепт-каров построены на базе Wrangler нового поколения, один на базе Renegade и еще один на базе Wagoneer. Для последнего в качестве исходника взяли машину образца 1965 года. Ей растянули колесную базу, усилили раму, установили мосты Dana 44 с блокировками, регулируемые амортизаторы и 33-дюймовые внедорожные покрышки.

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Прошлогодние концепты для пасхального сафари: Jeep Sandstorm

Самый экстремальный концепт — Jeep Sandstorm, — получил четырехрычажную длинноходную подвеску, встроенный компрессор, блок дополнительного освещения, карбоновый капот, интегрированный в структуру кузова каркас безопасности, 17-дюймовые колесные диски с бэдлоками и 39,5-дюймовые покрышки BF Goodrich Krawler.

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