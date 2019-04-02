Jeep приготовил яркие пикапы для ежегодного пасхального сафари

В прошлом году для 52-го ежегодного пасхального сафари Jeep и Mopar представили семь концептуальных внедорожников. Пять концепт-каров построены на базе Wrangler нового поколения, один на базе Renegade и еще один на базе Wagoneer. Для последнего в качестве исходника взяли машину образца 1965 года. Ей растянули колесную базу, усилили раму, установили мосты Dana 44 с блокировками, регулируемые амортизаторы и 33-дюймовые внедорожные покрышки.