Появились духи с запахом нового автомобиля

В прошлом году парфюмерный дом Designer Parfums представил линейку ароматов, посвященных Формуле-1. В нее вошли три парфюма – Agile Embrace, Fluid Symmetry, Compact Suspension. Стоимость одного флакона составляет 9210 евро (75 тысяч рублей).

В 2008 году на парфюмерный рынок вышел Porsche. Дочерняя компания Porsche SE, специализирующейся на выпуске различных аксессуаров, совместно с Groupe Clarins' Parfums Azzaro создала мужской аромат «The Essence by Porsche Design». Он открывается нотами можжевельника и голубики, а довершали композицию пряный кориандр, черный перец, пихта, пачули и ладан. Помимо духов во флаконах объемом от 50 до 80 миллилитров в линейку вошли дезодорант и гель для душа.