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18:01

Появились духи с запахом нового автомобиля

Необычный парфюм выпустила британская компания Autotrader

© autotrader.co.uk
Лиза Будрина
Британская фирма Autotrader разработала парфюм, в котором сочетаются «нотки тонкой кожи и твердого воска». Авторы аромата уверены, что именно так пахнет в салоне нового автомобиля. 50-миллилитровый флакон духов стоит 175 фунтов стерлингов или 16,2 тысячи рублей по нынешнему курсу.

Новинку описывают как «свежий и легкий аромат», который призван воссоздать запахи нового люксового автомобиля. «Представьте, что вы сидите в салоне новой машины. Блеск хрома, упругая кожа», гласит описание на сайте Autotrader. Судя по фотографиям и видео, речь идет об одной из моделей Bentley.

Видео: autotrader.co.uk

В прошлом году парфюмерный дом Designer Parfums представил линейку ароматов, посвященных Формуле-1. В нее вошли три парфюма Agile Embrace, Fluid Symmetry, Compact Suspension. Стоимость одного флакона составляет 9210 евро (75 тысяч рублей).

В 2008 году на парфюмерный рынок вышел Porsche. Дочерняя компания Porsche SE, специализирующейся на выпуске различных аксессуаров, совместно с Groupe Clarins' Parfums Azzaro создала мужской аромат «The Essence by Porsche Design». Он открывается нотами можжевельника и голубики, а довершали композицию пряный кориандр, черный перец, пихта, пачули и ладан. Помимо духов во флаконах объемом от 50 до 80 миллилитров в линейку вошли дезодорант и гель для душа.

Свой аромат также имеется у Jaguar, который одним из первых представил туалетную воду под собственным брендом. В отличие от Porsche, британская марка создала парфюм не только для мужчин, но и для женщин. В числе других автомобильных компаний, которые в разные годы выпускали духи Ferrari, Maserati, Bugatti, Mercedes-Benz, Bentley и Cadillac.