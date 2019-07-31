Фургоны предложили заменить велосипедами с кузовом

В EAV признают, что переход о традиционных фургонов к электрическим EAVan потребует формирования новой поведенческой культуры. Именно поэтому EAVan, по сути, родился из переосмысления легкого коммерческого транспорта, а не велосипеда.

В основе e-байка лежит модульное шасси с педальным приводом и электромотором, питающимся от компактной тяговой батареи. Грузоподъёмность EAVan — 120 килограммов, а максимальная скорость — 25 километров в час. Без подзарядки можно проехать около 100 километров.