Фургоны предложили заменить велосипедами с кузовом

EAV ссылается на статистику, согласно которой в одной только Европе из-за изменения климата, вызванного в том числе загрязненностью воздуха, ежегодно умирает 800 тысяч человек. Основными источниками вредных выбросов являются легковые автомобили, фургоны и грузовики. EAVan, который представляет собой грузовой e-байк, может улучшить качество воздуха и снизить заторы на дорогах.
В EAV признают, что переход о традиционных фургонов к электрическим EAVan потребует формирования новой поведенческой культуры. Именно поэтому EAVan, по сути, родился из переосмысления легкого коммерческого транспорта, а не велосипеда.
В основе e-байка лежит модульное шасси с педальным приводом и электромотором, питающимся от компактной тяговой батареи. Грузоподъёмность EAVan — 120 килограммов, а максимальная скорость — 25 километров в час. Без подзарядки можно проехать около 100 километров.
Модульность кузова предполагает различные сценарии использования — от фургона курьерской службы до машины скорой помощи. В будущем планируется создать и более утилитарные версии: у них будут двери, системы отопления и кондиционирования. В планах EAV — в течение пяти лет вывести на дороги большое количество грузовых электрических велосипедов.