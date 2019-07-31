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16:14

Фургоны предложили заменить велосипедами с кузовом

Представлена альтернатива коммерческому транспорту

На саммите оксфордской бизнес-школы Саид по вопросам развития электромобилей компания Electric Assisted Vehicles Limited (EAV) представила EAVan. Этот грузовой электрический велосипед призван в одночасье решить проблемы вредных выбросов и заторов в городах.

EAV ссылается на статистику, согласно которой в одной только Европе из-за изменения климата, вызванного в том числе загрязненностью воздуха, ежегодно умирает 800 тысяч человек. Основными источниками вредных выбросов являются легковые автомобили, фургоны и грузовики. EAVan, который представляет собой грузовой e-байк, может улучшить качество воздуха и снизить заторы на дорогах.

В EAV признают, что переход о традиционных фургонов к электрическим EAVan потребует формирования новой поведенческой культуры. Именно поэтому EAVan, по сути, родился из переосмысления легкого коммерческого транспорта, а не велосипеда.

В основе e-байка лежит модульное шасси с педальным приводом и электромотором, питающимся от компактной тяговой батареи. Грузоподъёмность EAVan — 120 килограммов, а максимальная скорость — 25 километров в час. Без подзарядки можно проехать около 100 километров.

Модульность кузова предполагает различные сценарии использования — от фургона курьерской службы до машины скорой помощи. В будущем планируется создать и более утилитарные версии: у них будут двери, системы отопления и кондиционирования. В планах EAV — в течение пяти лет вывести на дороги большое количество грузовых электрических велосипедов.