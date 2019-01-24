Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross обновился. Но это нельзя заметить

Главное нововведение касается «ездовой» электроники на переднеприводных версиях кроссовера: они теперь получили Active Yaw Brake Control, которая при помощи штатных тормозных механизмов имитирует блокировку межколесного дифференциала, «заправляя»машину в поворот.

На рынке Великобритании появилась новая флагманская комплектация Black Connected Edition — ее главной особенностью является бортовая телематическая система Mitsubishi Connect. Вероятно, аналогичные машины скоро станут доступны и в других странах.