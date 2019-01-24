Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross обновился. Но это нельзя заметить

Косметических обновлений к 2019 модельному году нет вовсе: внешность машины осталась без изменений, если не считать новые легкосплавные диски диаметром 16 дюймов на машинах в базовой комплектации.
Главное нововведение касается «ездовой» электроники на переднеприводных версиях кроссовера: они теперь получили Active Yaw Brake Control, которая при помощи штатных тормозных механизмов имитирует блокировку межколесного дифференциала, «заправляя»машину в поворот.
На рынке Великобритании появилась новая флагманская комплектация Black Connected Edition — ее главной особенностью является бортовая телематическая система Mitsubishi Connect. Вероятно, аналогичные машины скоро станут доступны и в других странах.
Кроме того, в средних комплектациях стали ставить зеркало заднего вида с автозатемнением, а гамму цветов пополнил перламутрово-голубой.
Ранее в Mitsubishi Motors анонсировали скорое появление на кроссовере Eclipse Cross дизельного двигателя. Машины с мотором 2.2 мощностью 148 лошадиных сил начнут поступать к европейским дилерам марки уже в марте этого года. Все дизельные кроссоверы будут оснащаться восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
До сих пор в Европе и России Mitsubishi Eclipse Cross предлагался с единственным двигателем — бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра. В Европе он развивает 163 лошадиные силы, но для российского рынка по налоговым соображениям его дефорсировали до 150 сил. Трансмиссия — шестиступенчатая «механика» или вариатор, привод — передний или полный.
На российском рынке цены стартуют от 1 459 000 рублей.