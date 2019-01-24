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18:30

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross обновился. Но это нельзя заметить

В Европе скоро начнут продавать дизельные версии модели

Спустя два года после дебюта, Mitsubishi Eclipse Cross прошел легкое обновление — слегка изменено оснащение купе-кроссовера. При этом скоро он получит дизельный двигатель.

Косметических обновлений к 2019 модельному году нет вовсе: внешность машины осталась без изменений, если не считать новые легкосплавные диски диаметром 16 дюймов на машинах в базовой комплектации.

Последняя самостоятельная машина Mitsubishi Motors – или каким получился Eclipse Cross

Главное нововведение касается «ездовой» электроники на переднеприводных версиях кроссовера: они теперь получили Active Yaw Brake Control, которая при помощи штатных тормозных механизмов имитирует блокировку межколесного дифференциала, «заправляя»машину в поворот.

На рынке Великобритании появилась новая флагманская комплектация Black Connected Edition — ее главной особенностью является бортовая телематическая система Mitsubishi Connect. Вероятно, аналогичные машины скоро станут доступны и в других странах.

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Кроме того, в средних комплектациях стали ставить зеркало заднего вида с автозатемнением, а гамму цветов пополнил перламутрово-голубой.

Ранее в Mitsubishi Motors анонсировали скорое появление на кроссовере Eclipse Cross дизельного двигателя. Машины с мотором 2.2 мощностью 148 лошадиных сил начнут поступать к европейским дилерам марки уже в марте этого года. Все дизельные кроссоверы будут оснащаться восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

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У машин в комплектации Black Edition в черный цвет выкрашены элементы решетки радиатора (изначально хромированные), корпуса наружных зеркал, накладки на дверях, багажные рейлинги, а также колеса

До сих пор в Европе и России Mitsubishi Eclipse Cross предлагался с единственным двигателем — бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра. В Европе он развивает 163 лошадиные силы, но для российского рынка по налоговым соображениям его дефорсировали до 150 сил. Трансмиссия — шестиступенчатая «механика» или вариатор, привод — передний или полный.

На российском рынке цены стартуют от 1 459 000 рублей.

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