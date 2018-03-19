Названы рублевые цены на Mitsubishi Eclipse Cross

Компания Mitsubishi Motors объявила стоимость кроссовера Eclipse Cross. На российском рынке модель будет доступна в пяти комплектациях по цене от 1 399 000 рублей.

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross будет предлагаться только с одним мотором – 150-сильным бензиновывм турбомотором 1.5, адаптированным для работы на 92-м бензине. Агрегат сможет работать в паре либо с шестиступенчатой «механикой» (только для модификаций с передним приводом), либо с вариатором. Последний может имитировать работу восьмиступенчатой автоматической трансмиссии и оснащен спорт-режимом.

Цены на Mitsubishi Eclipse Cross

Комплектация Цена (рублей) Invite 2WD 1 399 000 Intense 2WD 1 629 990 Instyle 2WD 1 819 990 Instyle 4WD 1 959 990 Ultimate 4WD 2 159 990

В список стандартного оснащения войдут 18-дюймовые колесные диски, противотуманные фары, климат-контроль, подогрев сидений и USB-порт. В качестве опции будет доступен подогрев руля, задних сидений и лобового стекла. Помимо этого, Eclipse Cross можно укомплектовать мультимедийной системой с сенсорным дисплеем и панорамной крышей.

Публичный дебют Mitsubishi Eclipse Cross состоялся в начале 2017 года. Вседорожник построена на платформе Outlander, но располагается на ступень ниже этого кроссовера. На европейском рынке Eclipse Cross также доступен с дизельным двигателем 2.2.

Основными конкурентами кроссовера на российском рынке будут Nissan Qashqai (от 973 000 рублей), Subaru XV (от 1 599 000) и Suzuki Vitara (от 1 059 000 рублей).