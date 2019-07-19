Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:41

Jaguar Land Rover будет делать автомобили из пластиковых отходов

Британская группа присоединится к борьбе с пластиковыми отходами

Британский автопроизводитель Jaguar подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим в мире химическим концерном BASF, в рамках которого они будут перерабатывать пластик и повторно использовать его в автомобилях.
Загрузка...

В рамках пилотного проекта ChemCycling концерн Jaguar Land Rover подключится к программе переработки пластмассовых бытовых отходов, которые были предназначены для захоронения в земле или сжигания, в новый высококачественный материал. Отходы пластика будут превращать в пиролизное масло посредством термохимической обработки, а затем этим производственным сырьем заменят ископаемые ресурсы в производственной цепочке BASF.

На выходе получится материал с высоким качеством и ничуть не уступающий по эксплуатационным свойствам классическому пластику. Кроме того, такой материал можно закалить и окрасить, что сделает его еще более надежным. Использовать такой материал будут в приборных панелях и внешних деталях кузовов новых моделей Jaguar и Land Rover.

Сейчас компании испытывают экспериментальную партию материала на передней части нового электрокара I-Pace от Jaguar. Прежде чем технологию можно будет запустить в массовое производство, компании должны убедиться в том, что конечный материал соответствует всем требованиям безопасности как минимум на том же уровне, что и оригинальная деталь.

Экологичный сити-кар от Continental
Загрузка...

Это не первый шаг концерна на пути к заботе об окружающей среде — помимо этого они сотрудничают с компанией Kvadrat, которая помогает создавать кресла для автомобилей. Так, роскошные сидения из Range Rover Velar и Range Rover Evoque сочетают в себе шерстяную смесь с технической замшевой тканью, которую изготавливают из пластиковых бутылок. Для отделки салона одного внедорожника требуется 53 бутылки.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...