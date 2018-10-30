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12:56

Chevrolet представил электрический Camaro для дрэг-рейсинга

Концепт eCOPO Camaro оснастили двумя моторами BorgWarner суммарной мощностью 710 сил

Компания Chevrolet в сотрудничестве с пионерами электрического дрэг-рейсинга командой Hancock and Lane Racing построила батарейный вариант COPO Camaro. Прототип eCOPO Camaro, оснащенный силовой установкой мощностью 710 сил и 813 Нм момента, дебютировал на тюнинг-шоу SEMA.

Электромотор Chevrolet eCOPO Camaro состоит из двух силовых узлов BorgWarner HVH 250-150. Момент от них передается на задний мост через гоночную автоматическую коробку передач Turbo 400. Хотя производитель указывает, что благодаря одинаковой конструкции «колокола» и фланца коленчатого вала электромотор совместим с любой трансмиссией GM: новая начинка просто устанавливается на места крепления обычного ДВС.

Питается установка от 800-вольтового блока аккумуляторов, поддерживающего быструю зарядку. Он состоит из четырех 200-вольтовых модулей массой 79 килограммов каждой. Ради оптимальной развесовки (56 процентов приходится на заднюю ось) два модуля размещены на месте задних сидений, в еще два — в багажном отсеке. Для защиты батарей там установлен расширенный каркас безопасности.

По предварительным подсчетам, электрическому Chevrolet eCOPO Camaro потребуется около девяти секунд на прохождение дрэговой дистанции в четверть мили (402 метра). Точное время еще предстоит измерить.

По замыслу авторов проекта, электрический eCOPO Camaro должен продемонстрировать возможность расширений линейки «коробочных» двигателя Chevrolet за счет появления электрических силовых установок для гоночных или дорожных машин.

Chevrolet COPO Camaro 50th Anniversary Special Edition можно заказать с 4,9-и 7,0-литровыми «атмосферниками», а также «восьмеркой» LSX 5.7, оснащенной нагнетателем Magnuson 2.65.

Помимо электрического, на SEMA представили юбилейный COPO Camaro 50th Anniversary Special Edition. Модификация, тираж которой составит 69 экземпляров (столько в 1969 году было выпущено оригинальных COPO Camaro с мотором ZL1), получила синий окрас кузова Anniversary Blue Metallic и стайлинг-пакет двигателя с выкрашенным в оранжевый цвет блоком, хромированными крышками клапанов и черным впускным коллектором.

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