Chevrolet представил электрический Camaro для дрэг-рейсинга

По предварительным подсчетам, электрическому Chevrolet eCOPO Camaro потребуется около девяти секунд на прохождение дрэговой дистанции в четверть мили (402 метра). Точное время еще предстоит измерить.

По замыслу авторов проекта, электрический eCOPO Camaro должен продемонстрировать возможность расширений линейки «коробочных» двигателя Chevrolet за счет появления электрических силовых установок для гоночных или дорожных машин.