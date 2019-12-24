Франция до 20 000 евро увеличит налог на неэкологичные автомобили

Французская автомобильная ассоциация Plateforme de la Filière Automobile (PFA) сразу же выступила с резкой критикой в адрес решения парламента. По словам главы организации Люка Шателя, принятые поправки к бюджету «выльются в двойные налоги для потребителей», а сама политика в отношении снижения уровня вредных выбросов не выглядит последовательной.

В частности, непонятно почему правительство планирует постепенно снижать льготы для покупателей машин с нулевым уровнем выбросов. Шатель считает, что для развития электромобилей нужны сильные стимулы к покупке, но от таких действий в итоге пострадают все — и отрасль, и экология, и покупательская способность населения.