Франция до 20 000 евро увеличит налог на неэкологичные автомобили

Французская автомобильная ассоциация Plateforme de la Filière Automobile (PFA) сразу же выступила с резкой критикой в адрес решения парламента. По словам главы организации Люка Шателя, принятые поправки к бюджету «выльются в двойные налоги для потребителей», а сама политика в отношении снижения уровня вредных выбросов не выглядит последовательной.
В частности, непонятно почему правительство планирует постепенно снижать льготы для покупателей машин с нулевым уровнем выбросов. Шатель считает, что для развития электромобилей нужны сильные стимулы к покупке, но от таких действий в итоге пострадают все — и отрасль, и экология, и покупательская способность населения.
Налог на выбросы в размере 20 000 евро (1,4 миллиона рублей по текущему курсу) придется заплатить владельцу полноразмерного кроссовера вроде BMW X5. По данным производителя, модификации X5 xDrive50i выбрасывает до 264 граммов CO₂ на километр пробега.
Впрочем, у министерства финансов Франции свой план. В ведомстве рассчитывают, что «налог на выброс» за год обеспечит бюджету прибавку в 50 миллионов евро. Эти средства планируют направить на «трансформацию отрасли» и помощь автопроизводителям, испытывающим трудности с запуском экологичных моделей. Глава Минфина Брюно Ле Мэр также призывает автопроизводителей предупреждать покупателей кроссоверов об их пагубном воздействии на окружающую среду.
При этом правительство страны также рассматривает возможности снижения государственной субсидии на покупку электрокаров и водородных автомобилей.
В 2020-м при покупке машины по цене менее 45 тысяч евро покупатель получит скидку в размере шести тысяч евро; стоимостью от 45 до 60 тысяч евро — 3000 евро; для более дорогих автомобилей субсидии не предусмотрены, исключения составляет лишь коммерческий транспорт. В 2021 году максимальную сумму вычета снизят до пяти, а годом позже — до четырех тысяч евро. Связано это с ожиданием снижения цен на электротранспорт.