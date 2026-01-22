Единственный в мире Bugatti Chiron «Белый слон» пустят с молотка

Гиперкар Bugatti Chiron Super Sport 2024 модельного года под названием «Éléphant Blanc» («Белый слон») изготовлен автопроизводителем в единственном экземпляре по индивидуальному заказу. Машина окрашена в заводской белый цвет Glacier White, а отделка салона во «французский гоночный синий», такая комбинация встречается крайне редко. На подголовниках кресел вышиты эмблемы со стоящим на задних ногах цирковым слоном. Скульптура слона, созданная Рембрандтом Бугатти (младшим братом основателя автокомпании Этторе Бугатти) украшала капот оригинального Bugatti Type 41 Royale.

По техническим данным эксклюзивный Chiron не отличается от своих собратьев: его приводит в движение знаменитый 8.0-литровый W16 двигатель с четырьмя турбинами, развивающий 1600 л.с. Пробег выставленного на продажу гиперкара составляет всего 4425 км.

С учетом опций, Chiron Elefant Blanc обошелся заказчику в сумму более $ 4,1 млн. Оценочная стоимость гиперкара на аукционе составляет $ 4,5−5 млн. Торги по этому лоту проведут с ограничениями: без онлайн-ставок и с обязательным предварительным подтверждением платежеспособности претендентов.