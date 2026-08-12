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Опубликовано 12 августа 2026, 12:16
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Единственный в мире кабриолет Porsche 928 Straman поступил в продажу

Американское ателье Richard Straman в 1990 году переделало купе Porsche 928 1982 года в открытый кабриолет, хотя завод никогда не выпускал такую версию. Уникальный автомобиль будет продан на аукционе Broad Arrow Auctions в рамках Monterey Car Week, сообщает Carscoops.
Porsche 928 Straman
Porsche 928 Straman
© Richard Straman
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Оценочная стоимость лота составляет от $ 60 тыс. до $ 80 тыс. (от 4,94 до 6,59 млн рублей по текущему курсу). Машина окрашена в цвет Dark Olive Green, который, по мнению авторов статьи, удивительно хорошо подходит этому автомобилю. Самая впечатляющая особенность переделки — мягкая крыша полностью убирается в задний отсек, не нарушая изящный силуэт 928. При этом часть оригинального багажного отделения была сохранена, хотя и стала немного меньше.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Porsche 928 Straman

© Richard Straman

Среди других изменений — замена овальных фар головного света на прямоугольные. Салон отделан терракотовой кожей, на пол уложены шерстяные ковры. Под капотом остался оригинальный 4,7-литровый атмосферный V8 мощностью 234 л.с. для американской версии, который работает в паре с трехступенчатым «автоматом». Пробег автомобиля составляет 56 тыс. километров.

Источник:Carscoops
Автор:Алексей Морозов
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#Porsche
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