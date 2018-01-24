Компания из Лас-Вегаса возродит итальянский суперкар на базе Bugatti

Компания Casil Motors, штаб-квартира которой находится в Лас-Вегасе, намерена возродить суперкар SP-110 Edonis, построенный в начале двухтысячных на шасси Bugatti EB 110. В прошлом году фирма купила права и техническую документацию у прежнего владельца — компании B. Engineering.

Раньше фирма Casil Motors называлась PSC Motors и известна как разработчик среднемоторного гиперкара SP-200 SIN. Машину планировалось оснащать девятилитровым атмосферным двигателем V8 и электромотором. Их суммарная отдача составила бы 1700 лошадиных сил.

Марка B. Engineering была создана после банкротства Bugatti Automobili в середине 1990-х. Бывшие сотрудники выкупили 17 углепластиковых монококов EB 110, решив использовать их для создания «чего-то уникального».

Новая компания разработала суперкар под названием Edonis. Над его внешностью трудился Никола Матерацци, ранее работавший в Ferrari. Для модели спроектировали новый алюминиевый кузов и модернизировали основные механические узлы.

Edonis

Например, объем стандартного двигателя V12 был увеличен с 3,5 до 3,8 литров, а вместо четырех маленьких турбонагнетателей установили два больших. Помимо этого, вместо полного привода с тремя дифференциалами инженеры оставили только задний привод. Это позволило снизить массу Edonis на 70 килограммов.

Edonis

После доработок отдача мотора выросла с 610 (650 Нм) до 680 лошадиных сил и 735 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая «механика».

Edonis

На разгон до «сотни» суперкар тратит 3,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 365 километров в час. Во время испытания ездового прототипа на итальянском треке Нардо его смогли разогнать до 359 километров в час.

Всего планировалось построить 21 экземпляр купе Edonis по цене 760 тысяч евро каждый. Однако всего компания B. Engineering выпустила два суперкара.

SP-110 Edonis Rinascita

Сохранившиеся 15 монококов и выкупила фирма Casil Motors. Конструкция возрожденной машины не изменится, однако мощность мотора будет доведена до 720 сил. Создатели нового автомобиля уверены, что он сможет разогнаться быстрее 359 километров в час. Также для него разработан аэродинамический пакет Rinascita. В его состав входит элементы из углеродного волокна, в том числе задний диффузор, сплиттер и задний спойлер.