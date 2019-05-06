Volkswagen расскажет об электрокарах с помощью «скелета» e-Golf

Над Volkswagen eGon трудилась группа из восьми стажеров, обучающихся по различным специальностям. Они демонтировали с e-Golf все кузовные панели, оставив только остов, компоненты электрической силовой установки и проводку. Макет практически полностью функционален и должен показать посетителям выставки насколько сложен и технологичен электрический автомобиль.
Силовая установка Volkswagen e-Golf состоит из установленного на передней оси электромотора (136 сил и 290 Нм момента) и тяговой батареи емкостью 35,8 киловатт-часа. На одной зарядке электрокар проезжает до 300 километров в цикле NEDC (реальный запас хода составляет около 190 километров). С нуля до «сотни» e-Golf разгоняется за 9,6 секунды, а его максимальная скорость — 150 километров в час.
Начальная цена модели в Германии — 35 900 евро (2,6 миллиона рублей). Для сравнения: дизельный Golf стоит от 34 345 евро (2,5 миллиона рублей), а заряженный 290-сильный вариант GTI TCR — от 40 275 евро (2,95 миллиона рублей).