В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов

Как уверяют в Siemens, перевод 30 процентов грузового автопарка Германии на электротягу позволит снизить выбросы CO2 на шесть миллионов тонн в год. Кроме того, 40-тонные фуры-троллейбусы при движении исключительно по электроавтобанам смогут экономить до 20 тысяч евро на топливе (при пробеге 100 тысяч километров).

На разработку проекта властями Германии было выделено 14,6 миллиона евро. Испытания продлятся до 2022 года.