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9:00

В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов

Десятикилометровый тестовый участок трассы проработает до 2022 года

Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками. Разработкой проекта, получившего название Elisa (образовано от Еlectrified, innovative heavy traffic on the Autobahn, Электрифицированное, инновационное движение грузовой техники по автобанам) занималась компания Siemens.
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Тестовый 10-километровый участок автобана открыт на трассе между аэропортом Франкфурта и индустриальным парком в районе Дармштадта. Испытания проводят пять логистических компаний, в распоряжении которых имеются экспериментальные грузовики с дизель-электрическими гибридными силовыми установками и токоприемниками, как у троллейбусов. При использовании только электричества такие фуры могут разгоняться до 90 километров в час. Экогрузовики разрабатывались «Сименсом» совместно с компанией Scania и концерном Volkswagen.

Как уверяют в Siemens, перевод 30 процентов грузового автопарка Германии на электротягу позволит снизить выбросы CO2 на шесть миллионов тонн в год. Кроме того, 40-тонные фуры-троллейбусы при движении исключительно по электроавтобанам смогут экономить до 20 тысяч евро на топливе (при пробеге 100 тысяч километров).

На разработку проекта властями Германии было выделено 14,6 миллиона евро. Испытания продлятся до 2022 года.

Три года назад подобный тестовый участок открылся на трассе в Швеции. Проект обошелся в 9 миллионов долларов.

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