Названы сроки появления модели восьмого поколения

Пульс

На разработку нового Golf «Фольксваген» потратит 2 миллиарда евро

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19 января 2018

Компания Volkswagen потратит на разработку модели Golf восьмого поколения 1,8 миллиарда евро. Об этом производитель сообщил во время саммита поставщиков, на котором присутствовали представители 120 ключевых партнеров марки.

Сборка первых экземпляров Golf нового поколения начнется на заводе Volkswagen в Вольфсбурге через 75 недель — в июне 2019 года. Бестселлер марки будет представлен на рынках 108 стран.

Volkswagen Golf седьмого поколения.

Volkswagen Golf седьмого поколения.

По словам главы подразделение по разработке компактных автомобилей Карлхайнца Хелла, новый Volkswagen Golf станет для компании «проводником в эру подключенных к Сети автомобилей и автономных систем вождения». Машина будет постоянно онлайн, а ее цифровая приборная панель и электронные помощники «станут эталонными».

В России Volkswagen Golf не продается с лета 2017 года. Модель седьмого поколения выпускается в трех- и пятидверном исполнении, а также в кузове универсал. Гамма двигателей состоит из турбомоторов объемом 1,2 и 1,4 литра, 1,6-литрового «атмосферника» и двух дизелей 1.6 и 2.0.

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