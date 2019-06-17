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11:50

Раскрыт интерьер четырехдверной «восьмерки» BMW

В Сети появились фотографии BMW 8 серии Gran Coupe

На сайте GermanCarForum появились изображения интерьера BMW 8 серии Gran Coupe. До этого шпионы раскрыли внешность автомобиля. Официально модель покажут уже на этой неделе.
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Судя по снимкам, «восьмерка» получит раздельные кресла второго ряда и длинный центральный тоннель с отдельным блоком климат-контроля для задних пассажиров, USB-портами и дефлекторами системы вентиляции.

Информации по технической начинке пока нет. Ожидается, что новинка, как и обычные купе и кабриолет, получит модульную платформу полноуправляемое шасси, адаптивную подвеску, а также модификации с 530-сильным бензиновым мотором V8 объемом 4,4 литра и 320-сильным трехлитровым дизелем. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» Steptronic.

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Премьера «ГранКупе» состоится на специальном мероприятии в выставочном центре BMW Welt.

Новая BMW 8 серии Gran Coupe будет выглядеть вот так

В России сейчас доступно купе M850i xDrive, которое стоит от 8 570 000 рублей, а также дизельный вариант 840d xDrive. Он оценен минимум в 6 830 000 рублей. Цена кабриолета — от 9 410 000 рублей.

Источник: GermanCarForum
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