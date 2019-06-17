Раскрыт интерьер четырехдверной «восьмерки» BMW

Судя по снимкам, «восьмерка» получит раздельные кресла второго ряда и длинный центральный тоннель с отдельным блоком климат-контроля для задних пассажиров, USB-портами и дефлекторами системы вентиляции.
Информации по технической начинке пока нет. Ожидается, что новинка, как и обычные купе и кабриолет, получит модульную платформу полноуправляемое шасси, адаптивную подвеску, а также модификации с 530-сильным бензиновым мотором V8 объемом 4,4 литра и 320-сильным трехлитровым дизелем. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» Steptronic.
Премьера «ГранКупе» состоится на специальном мероприятии в выставочном центре BMW Welt.
В России сейчас доступно купе M850i xDrive, которое стоит от 8 570 000 рублей, а также дизельный вариант 840d xDrive. Он оценен минимум в 6 830 000 рублей. Цена кабриолета — от 9 410 000 рублей.