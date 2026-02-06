Эксперт назвал пять китайских автомобилей, которые ржавеют быстрее всего

По его словам, на первом месте по проблемам с кузовом стоят старые модели Geely, в первую очередь семейство Emgrand X7 и соплатформенные кроссоверы этой марки начала 2010 годов.

«У этих машин слабое лакокрасочное покрытие, производитель экономил на оцинковке скрытых полостей и швов, из-за чего ржавели кромки арок, низы дверей и задняя часть кузова», — сообщил эксперт.

Особенно быстро эти процессы шли в регионах с реагентами на зимних дорогах и резкими перепадами температур. Многие такие машины к 10−12-му году пробега уже либо ушли в утиль, либо требуют серьезного кузовного ремонта, отметил собеседник.

На второе место по этой проблеме Fit Service поставил модели первых поколений семейства Chery Tiggo. У них традиционно «цветут» пороги, задняя дверь, нижние кромки кузова, а также внутренние части деталей, отметили в компании.

По словам Кукарина, в новых моделях Tiggo 4, 7, 8 Pro ржавчина проявляется уже реже и более точечно. Очаги коррозии образуются на отдельных зонах днища и навесных деталях, что связано с экономией на антикоррозионной обработке и герметике, а не с глобальной проблемой кузова, как у китайских моделей пятнадцатилетней давности, отметил специалист.

На третьей строчке по проблемности кузова находятся кроссоверы брендов Lifan и Dongfeng, сообщили в Fit Service. Многие из них приходили в Россию с частичной или почти отсутствующей оцинковкой кузова.

Низ дверей, задняя панель, внутренние полости порогов и арок либо вообще не защищены, либо имеют минимальный слой покрытия, пояснили в компании. В российских условиях эксплуатации детали быстро покрывались ржавчиной, а стыки между ними быстро гнили. Восстанавливать такие машины экономически невыгодно.

Антирейтинг в первую очередь затрагивает старые китайские модели, а не современный парк машин из КНР. Новые линейки Geely, Chery, Haval, Changan, Omoda уже гораздо аккуратнее относятся к оцинковке, герметику швов и общему подходу работы с металлом, подчеркнули в Fit Service.

