Эксперты назвали самые ликвидные трёхлетние автомобили

Россиянам назвали моделей с лучшей остаточной стоимостью. В перечень наиболее ликвидных вариантов вошла Lada Niva Legend, подержанные экземпляры которой зачастую стоят дороже новых (103,2%). В тройку лидеров также вошли Lada Granta (98,3%) и Lada Niva Travel (96%) — к таким выводам пришли аналитики «Авто.Ру Бизнес».