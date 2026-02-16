Эксперты «За рулем» назвали 3 главных недостатка Bestune T77

Сейчас трех-пятилетние экземпляры стоят от 1,4 млн рублей, машин с пробегом более 100 тыс. километров пока немного, а версии с механикой встречаются редко, сообщает «За рулем».

Под капотом установлен турбомотор 1.5 (160 л.с.) с чугунным блоком, непосредственным впрыском и без гидрокомпенсаторов. Двигатель редкий для России, поэтому типичные болячки еще не изучены, но предполагаемый ресурс — около 250 тыс. километров.

Роботизированная коробка MF625 с двумя мокрыми сцеплениями создана по мотивам фольксвагеновских агрегатов, узлы сцеплений и мехатроник — производства BorgWarner. Что с ними будет после 100 тыс. километров, покажут время и статистика.

Среди плюсов — качественный заводской антикор днища и достойный уровень отделки салона. Владельцы жалуются на эргономику, в частности неудобные сиденья, а в ранних версиях отсутствовала русификация медиасистемы.

Таким образом, Bestune T77 остается автомобилем с нераскрытым до конца потенциалом надежности, что типично для многих «китайцев» последней волны.

