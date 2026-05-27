Экстремальная гоночная версия Zeekr 001 появилась в Китае

Цена машины осталась прежней: 36,5 тыс. юаней (около 4,5 млн рублей по текущему курсу). Главная особенность спецверсии — винтовая подвеска KW с 16 уровнями регулировки хода отбоя и 12 уровнями — хода сжатия. Клиренс автомобиля можно менять в диапазоне 35 мм. Инженеры обещают для машины со спортивной подвеской минимум продольных клевков и кренов в поворотах.

У автомобиля 900-вольтовая электрическая архитектура и два электромотора суммарной мощностью 925 л.с. До «сотни» Zeekr 001 способен разогнаться за 2,91 с. Тяговая батарея на 103 кВТч поддерживает функцию быстрой зарядки: запас энергии с 10% до 80% можно увеличить за 10 минут. Запас хода на одной зарядке достигает 680 км.