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12:17

Стали известны российские цены на обновленный Hyundai Elantra

Начальная цена седана — 1 049 000 рублей

Компания Hyundai назвала российские цены на обновленный седан Elantra. В России модель с «треугольным» дизайном предлагается с прежним набором двигателей по цене от 1 049 000 рублей. В стандартное оснащение начальной комплектации Start отныне входит круиз-контроль.

Моторная гамма рестайлинговой «Элантры» состоит из «атмосферников» 1.6 MPI и 2.0 MPI мощностью 128 и 149 лошадиных сил соответственно. Коробки — шестиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат». В базе у седана есть две подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с Bluetooth, подогрев передних сидений.

Цены на рестайлинговую «Элантру» в России
КомплектацияДвигательЦена (руб.)
Start1.6 MPI MT61 049 000
Base1.6 MPI MT61 120 000
Base1.6 MPI AT61 155 000
Active1.6 MPI MT61 190 000
Active1.6 MPI AT61 225 000
Active2.0 MPI МT61 220 000
Active2.0 MPI AT61 255 000
Elegance2.0 MPI AT61 315 000

Комплектация Base, которая стоит от 1 120 000 рублей, получила медиакомлекс с семидюймовым дисплеем, камеру заднего вида, подогрев руля и датчик света. Active — двухзонный климат-контроль, датчик дождя, противотуманные фары, подогрев второго ряда сидений, задний парктроник. Седан в топовой комплектации Elegance, которая раньше называлась Family, оснащается светодиодными фарами и беспроводной зарядкой для смартфонов.

При этом доплата за 2,0-литровым двигатель снижена с 40 до 30 тысяч рублей, а за АКП — с 40 до 35 тысяч.

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