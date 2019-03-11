Стали известны российские цены на обновленный Hyundai Elantra

Моторная гамма рестайлинговой «Элантры» состоит из «атмосферников» 1.6 MPI и 2.0 MPI мощностью 128 и 149 лошадиных сил соответственно. Коробки — шестиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат». В базе у седана есть две подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с Bluetooth, подогрев передних сидений.
Цены на рестайлинговую «Элантру» в России
|Комплектация
|Двигатель
|Цена (руб.)
|Start
|1.6 MPI MT6
|1 049 000
|Base
|1.6 MPI MT6
|1 120 000
|Base
|1.6 MPI AT6
|1 155 000
|Active
|1.6 MPI MT6
|1 190 000
|Active
|1.6 MPI AT6
|1 225 000
|Active
|2.0 MPI МT6
|1 220 000
|Active
|2.0 MPI AT6
|1 255 000
|Elegance
|2.0 MPI AT6
|1 315 000
Комплектация Base, которая стоит от 1 120 000 рублей, получила медиакомлекс с семидюймовым дисплеем, камеру заднего вида, подогрев руля и датчик света. Active — двухзонный климат-контроль, датчик дождя, противотуманные фары, подогрев второго ряда сидений, задний парктроник. Седан в топовой комплектации Elegance, которая раньше называлась Family, оснащается светодиодными фарами и беспроводной зарядкой для смартфонов.
При этом доплата за 2,0-литровым двигатель снижена с 40 до 30 тысяч рублей, а за АКП — с 40 до 35 тысяч.