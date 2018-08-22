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22 августа 16:23

Hyundai представила новую Elantra с треугольной внешностью

Модель дебютировала в версии для североамериканского рынка

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Компания Hyundai официально представила обновленный седан Elantra в спецификации для североамериканского рынка. Модель получила измененную внешность и расширенный перечень систем безопасности. Премьера «Элантры» состоялась в штате Юта на специальном мероприятии, организованном для прессы.

Все комплектации обновленного Hyundai Elentra, кроме базовой, получили активные функции безопасности. Среди них: системы предотвращения фронтальных столкновений с функцией автоматического торможения, контроля слепых зон, предупреждения о смене полосы движения, а также камера заднего вида, предупреждающая об автомобилях, двигающихся в поперечном направлении.

Гамма силовых установок «Элантры» осталась без изменений: двухлитровый «атмосферник» мощностью 149 лошадиных сил и два турбомотора объемом 1,4 и 1,6 литра (130 и 204 силы соответственно). В зависимости от двигателя и исполнения обновленный седан может комплектоваться шестиступенчатой «механикой», «автоматом» или семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

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Новинка в оснащении модели – мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем (доступна на старших версиях), а также возможность установки 17- или 18-дюймовых колесных дисков.

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Hyundai Elantra шестого поколения представили в 2015 году. В России продаются седаны, собранные в Калининграде. Модель предлагается с бензиновыми моторами 1.6 и 2.0 мощностью 128 и 150 лошадиных сил. Оба сочетаются с ручной или автоматической шестиступенчатой коробкой передач.

Цены начинаются от 979 000 рублей.

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