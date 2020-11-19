Неизвестная фирма показала электрический гиперкар с безумной динамикой

Для тех, кому по душе машины с двигателями внутреннего сгорания, Еlation Hypercars готова построить версию Freedom с мотором Lamborghini V10 5.2 на 750 сил, семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом. Динамика у такого гиперкара будет чуть хуже: 2,5 секунды до ста и «максималка» 386 киломеров в час. Всё остальное будет как у электромобиля, в том числе углеродкерамические тормоза Brembo с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади.