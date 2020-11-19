Неизвестная фирма показала электрический гиперкар с безумной динамикой

Разработка Elation Freedom началась в Аргентине и велась последние шесть лет. Команда проекта сплошь состоит из инженеров с опытом постройки гоночной техники для Формулы-1, «24 часов Ле-Мана» и ряда европейских кузовных чемпионатов. В компании гиперкар считают своим magnum opus, но пока существующим только в виде рендеров, что, в общем-то, никак не мешает собирать предзаказы, рассказывая о «вдохновленном Кремниевой долиной инжиниринге».
Судя по описанию на сайте, основа Фридома — углепластиковое шасси с подвеской на двойных поперечных рычагах, штангами-толкателями по кругу, а также электронноуправляемые амортизаторами Ohlins и электрогидравлической системой регулировки дорожного просвета (50 либо 100 миллиметров в зависимости от выбранного ездового режима). Прочность и жесткость монокока превосходят требования FIA. Тяговая литий-магний-никелевая батарея интегрирована в силовую структуру, имеет Т-образную форму и работает под напряжением 1000 вольт.
Емкость аккумулятора можно выбирать. Elation предлагает блоки на 100 и 120 киловатт-часов, обеспечивающие пробег без подзарядки 482 и 644 километра соответственно. Они питают три электромотора с жидкостным охлаждением, суммарная отдача которых может быть 1434 или 1929 лошадиных сил с пиковым моментом в 1440 Нм. Колеса приводятся через двухступенчатый редуктор сзади и одноступенчатый спереди.
Самый мощный вариант Фридома способен разгоняться с места до «сотни» за 1,8 секунды. Электронный ограничитель скорости срабатывает на отметке 414 километров в час. Показатели, разумеется, расчетные.
Для тех, кому по душе машины с двигателями внутреннего сгорания, Еlation Hypercars готова построить версию Freedom с мотором Lamborghini V10 5.2 на 750 сил, семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом. Динамика у такого гиперкара будет чуть хуже: 2,5 секунды до ста и «максималка» 386 киломеров в час. Всё остальное будет как у электромобиля, в том числе углеродкерамические тормоза Brembo с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади.
В салоне гиперкара нет ничего лишнего — цифровые приборы да кнопки активации различных систем. В отделке используют углепластик, кожу с естественной лицевой поверхностью, драгоценные металлы и камни. Цена Elation Freedom составит 2 000 000 долларов (153 миллиона рублей) за версию на электротяге и 2 300 000 долларов (176 миллионов рублей) за бензиновый Freedom Iconic Collection. Сроки появления первых экземпляров купе пока не называются.