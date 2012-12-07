GM задумал возродить для "Шевроле" бренды El Camino и Nomad

Концерн General Motors обратился в патентное бюро США с просьбой продлить срок действия прав на использование брендов El Camino и Nomad, под которым в 1960-80-х годах прошлого века выпускались пикапы и универсалы Chevrolet соответственно. Об этом сообщает издание GMAuthority.

По предварительной информации, названия El Camino и Nomad будут использоваться для обозначения модификаций нового Chevrolet SS. Сначала на рынок выйдет седан, который будет представлять собой перелицованную версию модели Commodore австралийской марки Holden, являющейся частью концерна General Motors. Затем, возможно, появятся варианты с кузовами "пикап" и "универсал", "донорами" для которых послужат Holden Ute и Commodore Sportwagon.

"Мы пока не принимали никаких решений относительно следующего поколения Ute или его присутствия на рынках за пределами Австралии", — прокомментировал слухи о возможном возрождении El Camino представитель Holden Шон Поппит.

Модель Chevrolet SS пока была представлена только в виде гоночного автомобиля для серии NASCAR. Ожидается, что новинка получит задний привод и восьмицилиндровый бензиновый двигатель.