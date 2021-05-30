30 мая, 22:33

Еще в одном российском городе автобусы заменят электробусами

Вслед за Москвой и Петербургом электробусы появятся в Казани

© Сочлененный электробус КамАЗ-6292, platesmania.com
Сергей Ильин
Ещё в одном российском городе маршрутные автобусы начнут заменять электробусами. Заместитель руководителя исполкома города Казани Ильдар Шакиров подтвердил, что «батарейные» автобусы появятся в столице Татарстана «в самое ближайшее время», но конкретные сроки не назвал.

В ходе прямого эфира в «Инстаграме» Ильдар Шакиров подчеркнул, что переход на электробусы — это не только вопрос приобретения подвижного состава, но и создание электрозарядной инфраструктуры, и соответствующих коммуникаций.

Замруководителя исполкома города Казани добавил, что электробусы втрое дороже обычных газовых автобусов, и в настоящий момент один электробус стоит более 35 миллионов рублей.

Пока переход на электробусы может себе позволить только Москва — столичные власти закупают автобусы без топливных двигателей с 2018 года, а основными поставщиками инновационного транспорта являются ПАО КамАЗ и «Группа ГАЗ».

В Казани с 2018 года отказались от закупки городских дизельных автобусов — подвижной состав меняют на технику на газомоторном топливе. Большая часть экологичных автобусов выпущена НефАЗом, но на некоторых маршрутах используются автобусы Lotos малой вместимости.