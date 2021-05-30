Еще в одном российском городе автобусы заменят электробусами

В ходе прямого эфира в «Инстаграме» Ильдар Шакиров подчеркнул, что переход на электробусы — это не только вопрос приобретения подвижного состава, но и создание электрозарядной инфраструктуры, и соответствующих коммуникаций.

Замруководителя исполкома города Казани добавил, что электробусы втрое дороже обычных газовых автобусов, и в настоящий момент один электробус стоит более 35 миллионов рублей.

Пока переход на электробусы может себе позволить только Москва — столичные власти закупают автобусы без топливных двигателей с 2018 года, а основными поставщиками инновационного транспорта являются ПАО КамАЗ и «Группа ГАЗ».