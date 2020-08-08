Как сообщает издание Automotive News со ссылкой на главного операционного директора марки Nissan Ашвани Гупту, компания находится в активном процессе масштабного обновления продуктовой линейки. В рамках обновления модельного ряда седан Nissan Maxima заменят новым электромобилем уже в 2022 году, причём это будет отнюдь не классический четырёхдверный седан — скорее всего, им станет серийная версия концепта IMs, который дебютировал на Детройтском автосалоне в прошлом году. Он получил необычную компоновку салона, в которой задний диван на три посадочных места может превращаться в широкое кресло с массивными подлокотниками.