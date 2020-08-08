Как сообщает издание Automotive News со ссылкой на главного операционного директора марки Nissan Ашвани Гупту, компания находится в активном процессе масштабного обновления продуктовой линейки. В рамках обновления модельного ряда седан Nissan Maxima заменят новым электромобилем уже в 2022 году, причём это будет отнюдь не классический четырёхдверный седан — скорее всего, им станет серийная версия концепта IMs, который дебютировал на Детройтском автосалоне в прошлом году. Он получил необычную компоновку салона, в которой задний диван на три посадочных места может превращаться в широкое кресло с массивными подлокотниками.
Полноприводный седан был оснащён двумя электромоторами суммарной мощностью 483 лошадиные силы и аккумуляторной батарей ёмкостью 115 киловатт-часов. Запас хода на одной зарядке составлял около 600 километров, причём Nissan называл электрокар IMs «готовым к производству». Модернизация ключевых для марки моделей отныне будет проводиться значительно чаще, пообещал Гупта — примерно каждые три года. В следующем году планируется премьера нового спорткара 400Z, внедорожников Armada и Pathfinder, в 2022 году дебютирует новый Murano, а в 2023 году появится новое поколение суперкара GT-R.