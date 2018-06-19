Байк может разгоняться до 20 километров в час

Пульс

В оснащение кроссовера Peugeot 5008 добавили электровелосипед

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19 июня 2018

Британское подразделение Peugeot представило необычную опцию для кроссовера 5008. За доплату можно купить складной электровелосипед, который помещается в багажник вседорожника.

[Тест-драйв Peugeot 5008 – классной семейной машины, о которой вы вряд ли задумаетесь всерьез](https://motor.ru/testdrives/peugeot5008firsttest.htm)

Тест-драйв Peugeot 5008 – классной семейной машины, о которой вы вряд ли задумаетесь всерьез

Электробайк Peugeot eF01 создан для людей, которые не могут припарковаться к работе ближе чем на полтора километра. Как показал опрос, проведенный компанией среди 10 тысяч человек, подобную проблему испытывают около 36 процентов респондентов. Особенно это актуально для жителей Лондона, где у половины всех водителей возникают серьезные затруднения с поиском подходящего парковочного места.

Велосипед имеет алюминиевую раму. Он весит 18,6 килограмма и может проезжать на одной зарядке около 30-40 километров. Максимальная скорость – 20 километров в час.

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В багажник кроссовера 5008 можно установить мобильную зарядную станцию, которая «заправит» батареи велосипеда за 60 минут.

Новинка пока доступна только в Великобритании. Электровелосипед стоит 1799 фунтов стерлингов (151,8 тысячи рублей по текущему курсу).

Очень необычный электротранспорт

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Теги:
Peugeot5008Кроссоверы
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