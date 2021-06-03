В России предложили ввести номерные знаки и ОСАГО для электросамокатов

По мнению авторов инициативы, высокая скорость передвижения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности многократно увеличивает риски причинения вреда пешеходам. При этом, поскольку подобные транспортные средства не попадают ни под одну категорию ПДД, пострадавшие в столкновениях пешеходы с большой долей вероятности не смогут возместить ущерб. Кроме того, эксперты отметили, что количество происшествий с СИМ продолжает расти.