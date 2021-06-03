В России предложили ввести номерные знаки и ОСАГО для электросамокатов

В России предложили ввести номерные знаки и ОСАГО для электросамокатовСредства индивидуальной мобильности хотят признать источников повышенной опасности
По мнению авторов инициативы, высокая скорость передвижения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности многократно увеличивает риски причинения вреда пешеходам. При этом, поскольку подобные транспортные средства не попадают ни под одну категорию ПДД, пострадавшие в столкновениях пешеходы с большой долей вероятности не смогут возместить ущерб. Кроме того, эксперты отметили, что количество происшествий с СИМ продолжает расти.
Решением проблемы могут стать номерные знаки, которые позволят идентифицировать транспортное средство. Также специалисты предлагают разработать для средств индивидуальной мобильности аналог ОСАГО и снизить максимальную скорость вне зависимости от места эксплуатации и возраста пользователя. Подобные меры позволят признать электросамокаты и другие средства передвижения источником повышенной опасности, по аналогии с автомобилями. Соответственно для их пользователей будет предусмотрена ответственность за эксплуатацию.
В конце апреля представители Общественной палаты разработали поправки в ПДД, регулирующие эксплуатацию электросамотокатов, моноколес и гироскутеров, оборудованных электрическими двигателями, развивающими скорость более 25 километров в час. Согласно нововведениям, управлять подобными «средствами индивидуальной мобильности»(СИМ) можно будет только по правым полосам автодорог при наличии прав категории «М».