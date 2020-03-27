Пикап Volkswagen 1969 года превратили в электромобиль

Все эти изменения позволяют одному из самых популярных пикапов начала 70-х годов разгоняться до 100 километров в час всего за пять секунд. Без подзарядки Фольксваген может проехать до 400 километров.

По словам владельца, в своем автомобиле, который он использует ежедневно, он хотел совместить классический образ «Фольксвагена» 70-х годов с современными технологиями.