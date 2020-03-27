20:19
С помощью технологий компании Tesla пикап Volkswagen 1969 года превратили в электромобиль. На одном заряде батареи машина может проехать около 400 километров.
Стандартный двигатель инженер заменил на электрический вариант от Tesla Model S Performance, который примерно в 10 раз превышает первоначальную мощность. Помимо этого, вместо заводского аккумулятора VW 1969 года была установлена аккумуляторная батарея на 100 киловатт-часов от кроссовера Model X.
Все эти изменения позволяют одному из самых популярных пикапов начала 70-х годов разгоняться до 100 километров в час всего за пять секунд. Без подзарядки Фольксваген может проехать до 400 километров.
По словам владельца, в своем автомобиле, который он использует ежедневно, он хотел совместить классический образ «Фольксвагена» 70-х годов с современными технологиями.