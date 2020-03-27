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20:19

Пикап Volkswagen 1969 года превратили в электромобиль

Мощность 50-летней модели теперь составляет 450 лошадиных сил

Анастасия Дубина
С помощью технологий компании Tesla пикап Volkswagen 1969 года превратили в электромобиль. На одном заряде батареи машина может проехать около 400 километров.

Стандартный двигатель инженер заменил на электрический вариант от Tesla Model S Performance, который примерно в 10 раз превышает первоначальную мощность. Помимо этого, вместо заводского аккумулятора VW 1969 года была установлена аккумуляторная батарея на 100 киловатт-часов от кроссовера Model X.

Все эти изменения позволяют одному из самых популярных пикапов начала 70-х годов разгоняться до 100 километров в час всего за пять секунд. Без подзарядки Фольксваген может проехать до 400 километров.

По словам владельца, в своем автомобиле, который он использует ежедневно, он хотел совместить классический образ «Фольксвагена» 70-х годов с современными технологиями.

Источник: YouTube/Petrol Ped