Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14:07

Peugeot пообещала выпустить ретрокупе, если об этом попросят 500 000 человек

Представитель марки рассказал подробности про будущее концепт-кара e-Legend

Французский автопроизводитель Peugeot раскрыл информацию о технической начинке концепт-кара e-Legend, который дебютировал на Парижском автосалоне в 2018 году. Кроме того, представитель компании рассказал, какие перспективы у электрической модели.
Загрузка...

В разговоре с Auto Express менеджер по планированию Peugeot Филипп-Эммануэль Жак сказал, что внутри компании никто не ожидал такого успеха концепта: «Мы знали, что реакция будет положительной, но такой интерес к автомобилю стал для нас всех сюрпризом», — сказал он.

Интерес к электрмобилю был настолько высокий, что поклонники модели запустили онлайн-петицию с требованием запустить автомобиль в серийное производство. Сейчас она собрала почти 60 000 подписей — по словам руководства Peugeot, если эта цифра достигнет 500 000 подписей, марка всерьез рассмотрит вопрос о создании серийной модели.

Купе приводится в движение 462-сильным электромотором, а под полом электромобиля установлена батарея емкостью 100 киловатт-часов. Одной зарядки хватает почти на 500 километров пробега. Первые 100 километров в час концепт может набрать меньше чем за четыре секунды.

>
Reload
1 / 4

Автомобиль оснащен автопилотом: после включения режиме автономного управления рулевое колесо прячется в консоли, педали опускаются в пол и создается ощущение, что в автомобиле изначально не было никаких систем управления. Вместо классических козырьков установлены сенсорные экраны, а в пространстве для ног – огромный 49-дюймовый дисплей.

>
Reload
1 / 4

Также концепт имеет голосовой помощник от компании SoundHound, который понимает 17 языков, и аудиосистему Focal. Она была разработана специально для этой машины.

Вопрос с запуском серийного производства пока что остается открытым, но некоторые решения и технологии концепта e-Legend должны появиться на автомобилях группы PSA.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...