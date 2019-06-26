Peugeot пообещала выпустить ретрокупе, если об этом попросят 500 000 человек

В разговоре с Auto Express менеджер по планированию Peugeot Филипп-Эммануэль Жак сказал, что внутри компании никто не ожидал такого успеха концепта: «Мы знали, что реакция будет положительной, но такой интерес к автомобилю стал для нас всех сюрпризом», — сказал он.

Интерес к электрмобилю был настолько высокий, что поклонники модели запустили онлайн-петицию с требованием запустить автомобиль в серийное производство. Сейчас она собрала почти 60 000 подписей — по словам руководства Peugeot, если эта цифра достигнет 500 000 подписей, марка всерьез рассмотрит вопрос о создании серийной модели.